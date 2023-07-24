Метт Деймон і Емілі Блант розповіли, що особливого в очах Кілліана Мерфі

Актор спеціально схуд для зйомок, щоб його обличчя та очі були ще виразнішими.

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Пронизливі "океанські очі" Кілліана Мерфі на зйомках фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер зводили з розуму його колег по майданчику Метта Деймона та Емілі Блант. Про це актори розповіли в інтерв'ю People.

"Це справжня проблема, коли ти працюєш на сцені з Кілліаном. Іноді ти ловиш себе на тому, що просто плаваєш у його очах", — зазначив Дееймон.

"Це схоже на пісню Ocean Eyes Біллі Айліш. Ми просто наспівуємо це весь день", — додала Блант.

Зі свого боку Мерфі віджартувався:

"Вони навіть не такі сині!"

У картині "Оппенгеймер" Кілліан грає "батька" атомної бомби Дж. Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, який брав участь у "Мангеттенському проєкті" — починанні Другої світової війни, під час якого було розроблено першу ядерну зброю.

Дружину Оппенгеймера зіграла Блант, а Деймон втілив образ генерал-лейтенанта Гроувса, директора Мангеттенського проекту, який призначив Оппенгеймера керувати розробкою атомної бомби.

Щоб підготуватися до ролі емоційно і фізично, Мерфі знадобилося п'ять місяців. Він схуд, щоб "розкрити очі" і показати, що Оппенгеймер "ніколи не їв".

У бесіді з New York Times Кілліан розповів, як йому знадобилося понад п'ять місяців перед зйомками, щоб підготуватися як фізично, так і емоційно до ролі.

Він зізнався, що йому "сподобалася" фізична підготовка до ролі, розповівши, як він хотів схуднути, щоб "розплющити очі" на Оппенгеймера, щоб показати той факт, що він "ніколи не їв".

"Мені подобається грати своїм тілом, а в Оппенгеймера була дуже виразна фізична форма і силует, які я хотів передати правильно. Мені довелося трохи схуднути, і ми працювали з костюмом і пошиттям. Він був дуже худим, майже виснаженим, існував на мартіні та сигаретах. У нього були дуже яскраві очі, і я хотів надати йому широко розкритих очей, тому ми багато працювали над його силуетом і виразом обличчя, перш ніж почати", — розповів актор у бесіді з New York Times.

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"У нього було таке монументальне підприємство. І він міг їсти тільки мигдаль щодня. Він був такий виснажений", — говорила Блант про підготовку Мерфі до ролі.

Ще в травні Кілліан зізнавався, що "відчайдушно хотів" отримати головну роль в "Оппенгеймері" Крістофера Нолана.

"Я завжди говорив Крісу публічно і приватно, що якщо я вільний і ви хочете, щоб я знявся у фільмі, я там. Мене дійсно не хвилює розмір деталі. Але в глибині душі, потай, я відчайдушно хотів зіграти для нього головну роль", — зізнався Кілліан Associated Press.

При цьому він й гадки не мав, що таки зіграє в картині, поки Нолан не зателефонував йому і не запропонував роль.

"Він такий стриманий і самозакоханий і у своїй дуже англійській манері просто сказав: "Послухайте, я написав цей сценарій, він про Оппенгеймера". Я б хотів, щоб ти був моїм Оппенгеймером. Це був великий день", — додав актор.

За словами Нолана, вибір Кілліана на головну роль був очевидним рішенням:

"Я так багато місяців дивився на обкладинку книги "Американський Прометей", і ось ця фотографія, чорно-біла, світло-блакитноокий, дуже напружений, цього хлопця. "І я подумав: "Ну, я знаю, хто міг би це зробити".

Раніше Фокус писав, що актори "Оппенгеймера" приєдналися до голлівудського страйку.