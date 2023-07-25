Кілліан Мерфі зізнався, що не проти зіграти Кена в продовженні "Барбі"

На те, що продовження "Барбі" не виключене, не так давно натякнула Марго Роббі.

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47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі, який блискуче зіграв головну роль у фільмі Крістофера Нолана "Оппенгеймер", вважає, що непогано б впорався і з роллю Кена, якби Ґрета Ґервіґ вирішила зняти продовження "Барбі". Про це він розповів у бесіді з Cinefilos

За словами зірки, він ще не бачив фільм про Барбі з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях, але з нетерпінням чекав на нього.

"Не можу дочекатися, коли побачу фільм. Я думаю, що це чудово для кіно. Ви знаєте, у нас є всі ці чудові фільми, які відбуваються цього літа", — сказав Мерфі.

На запитання, чи погодився б він зіграти в продовженні історії про Барбі її хлопця Кена, актор відповів:

"Гей, ти знаєш, звісно! Так, давайте читати сценарій. Давайте поговоримо".

Як розповіла Еллісон Джонс, директор з кастингу "Барбі", на роль головного Кена претендували такі актори, як Боуен Янг, Ден Леві та Бен Платт. А коли вони не пройшли відбір, то засмутилися. Джонс також повідомила, що Джонатан Грофф вів переговори про те, щоб зіграти Аллана — роль, яка в кінцевому підсумку дісталася Майклу Сере.

Поряд із Раяном Гослінгом і Сірою, Сіму Лю, Нкуті Гатва, Джон Сіна і Кінгслі Бен-Адір зіграли другорядних Кенів.

Про те, чи буде продовження "Барбі", інформації поки немає, але нещодавно Марго Роббі, яка зіграла головну роль, натякнула на можливий сиквел.

"Я думаю, що ви потрапляєте в пастку, якщо намагаєтеся створити перший фільм, одночасно плануючи сиквели. З цього моменту все може піти в мільйон різних напрямків", — додала вона.

"Барбі" увійшла в історію на вихідних, заробивши 155 мільйонів доларів і ставши найбільшим дебютом для фільму, знятого жінкою

Тим часом "Оппенгеймер" заробив вражаючі 80,5 мільйонів доларів за перші три дні в кінотеатрах.

"Я думаю, що це просто чудово для індустрії і для глядачів, що у нас є два чудових фільми чудових режисерів, які виходять в один і той же день. Можна цілий день провести в кіно. Що може бути краще?" — говорив Мерфі.

Раніше Фокус писав, що Метт Деймон і Емілі Блант розповіли, що буквально тонули в океанських очах Кілліана.