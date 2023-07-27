Эмили Ратаковски демонстрирует купальник на август 2023 (фото)

Звезда подиумов продемонстрировала фигуру в молочном бикини.

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала, какой купальник выбрать на август 2023 года. Снимками делится аккаунт бренда звезды подиумов в Instagram.

Молодая мама предстала в молочном бикини с лифом в виде ракушек. Судя по всему, Эмили следует тренду на mermaidcore в связи с недавним выходом фильма "Русалочка". Купальник Ратаковски также имеет широкие шлейки и завязки.

"THE LUCiANA — снова в наличии", — лаконично подписали пост представители бренда модели.

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Эмили Ратаковски

Отметим, что такой купальник сейчас на сайте бренда стоит 95 долларов (около 3 500 тысяч грн).

Подписчики Ратаковски засыпали ее комплиментами и теплыми словами.

"Девочка, ты такая хорошая", "Мечтаю вслух", "Я люблю тебя всегда", — пишут фолловеры знаменитости польско-еврейского происхождения.

Напомним, Сальма Хайек следует тренду на Barbiecore и выбирает розовый купальник.

Также Фокус писал о смене прически Эмили Ратаковски.