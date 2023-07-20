Эмили Ратаковски сменила имидж (фото)

Вместе с комплиментами звезда подиумов получила волну хейта.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски неожиданно сменила имидж. Снимками в новом амплуа звезда подиумов польско-еврейского происхождения делится в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

Молодая мама предстала с новым оттенком волос — бледно-красным. Модель позировала в черном купальнике с откровенным декольте, демонстрируя новую прическу.

"Стала красной. Спасибо @kerastase_official за то, что сохраняете мои волосы здоровыми", — написала Ратаковски, которая является лицом популярного бренда уходовой косметики за волосами.

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Эмили Ратаковски

Впрочем, кроме комплиментов, знаменитость получила волну хейта за частый откровенный контент.

"Шикарно, без сомнения, но нет причин когда-либо заходить в подкаст и задавать вопросы, почему мужчины объективируют женщин. Просто говорю", ""Я не хочу быть сексуализированной!!!!!" — постит полуобнаженные фото каждый день", — пишут фолловеры Эмили.

Напомним, бывший муж Эмили Ратаковски Себастьян Бер-Макклард потерял свой бизнес.

Также Фокус писал о критике снимков Эмили Ратаковски из Франции.