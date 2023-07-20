Емілі Ратаковскі змінила імідж (фото)

Разом з компліментами зірка подіумів отримала хвилю хейту.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі несподівано змінила імідж. Знімками в новому амплуа зірка подіумів польсько-єврейського походження ділиться у своєму Instagram з понад 30 млн підписників.

Молода мама постала з новим відтінком волосся — блідо-червоним. Модель постала в чорному купальнику з відвертим декольте, демонструючи нову зачіску.

"Стала червоною. Дякую @kerastase_official за те, що зберігаєте моє волосся здоровим", — написала Ратаковскі, яка є обличчям популярного бренду доглядової косметики за волоссям.

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Емілі Ратаковскі

Втім, окрім компліментів, знаменитість отримала хвилю хейту за частий відвертий контент.

"Шикарно, без сумніву, але немає причин коли-небудь заходити в подкаст і ставити питання, чому чоловіки об'єктивують жінок. Просто кажу", ""Я не хочу бути сексуалізованою!!!!!" — постить напівголі фото кожного дня", — пишуть фоловери Емілі.

Нагадаємо, колишній чоловік Емілі Ратаковскі Себастьян Бер-Макклард втратив свій бізнес.

Також Фокус писав про критику знімків Емілі Ратаковскі з Франції.