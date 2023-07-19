Бывший муж Эмили Ратаковски потерял работу и бизнес

Себастьян Бер-МакКлард бы одним из трех основателей продюсерской компании Elara Pictures.

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Кинопродюсер Себастьян Беар-МакКлард уволен из продюсерской компании Elara Pictures, которую он основал в 2014 году вместе с режиссером Бенни Сафди и Джошуа Сафди, который также является режиссером, но и играет в кино. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах, пишет GQ.

Cразу несколько женщин обвинили бывшего мужа Эмили Ратаковски в "тревожном поведении" и приставаниях.

Бенни первым нарушил молчание спустя три месяца после выхода разоблачительной статьи о поведении Беара-МакКларда в издании Variety.

"Это отвратительно, и когда вы узнаете о ком-то что-то, чего вы не осознавали, вы просто должны быть намного больше осторожными. Это много, и это не то, что вы хотите, чтобы это случилось с кем-либо. И когда вы об этом узнаете, единственное, что вы можете сделать, это просто взять все под контроль", – заявил он.

В материале намекалось и на неудовлетворительное поведение Сафди. Одна из обвинительниц рассказала о своем травмирующем опыте съемок сцены для их фильма "Хорошие времена", которая не вошла в окончательный вариант.

Брак Эмили и Себастьяна был недолгим

После того как Беар-МакКлард связался с ней в Instagram, 17-летнюю девушку якобы уговорили сыграть полностью обнаженную сексуальную сцену с неизвестным актером-мужчиной, который спросил, может ли он проникнуть в нее.

Братья Сафди присутствовали при съемке сцены. По словам девушки, она не ожидала такого.

"Я была совершенно ошеломлена и напугана. Мое расстройство только усугубилось, когда неизвестный мне актер прошептал на ухо, может ли он войти в меня, пока работали камеры. Я сказала нет"".'

Она добавила, что начала спать с Беаром-МакКлардом, несмотря на то, что ей было 17 лет, и пара продолжала отношения по обоюдному согласию более двух лет.

Вторая женщина, которой на момент инцидента было 18 лет, также утверждает, что за ней ухаживал тогда еще женатый Беар-МакКлард. Он связался с ней в Instagram и пообещал сделать из нее звезду во время работы над "Неограненными драгоценностями", где снялся Адам Сэндлер.

Эмили Ратаковски рассталась с мужем, узнав о его изменах, в 2022 году после четырех лет брака, несмотря на то, что у них подрастает сын Сильвестр.

Модель никак не стала комментировать слухи и предпочла хранить молчание.

Бенни Сафди, который в настоящее время играет главную роль в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", также рассказал о нынешнем профессиональном разрыве со своим старшим братом Джошем.

"Мы работаем над множеством документальных фильмов, и это постоянный поток идей. Я просто подумал: хорошо, есть вещи, которые я хочу исследовать. Они не обязательно сейчас совпадают с Джошем. Так что это менталитет "разделяй и властвуй". Он хочет рассказать эту историю. Он может пойти и сделать это. Я собираюсь пойти и сделать пару других вещей. Это кажется естественным развитием событий", — добавил он.

Ранее Фокус писал, что Эмили Ратаковски повезла сына во Францию и нарвалась на критику из-за своей внешности во время прогулки по кладбищу.