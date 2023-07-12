Эмили Ратаковски свозила сына во Францию и нарвалась на критику
Фолловерам знаменитости не понравилась одна из локаций, которую она выбрала для фотосессии.
32-летняя американская модель Эмили Ратаковски свозила двухлетнего сына во Францию. Снимками звезда подиумов польско-еврейского происхождения делится в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.
"Слай теперь может сказать "мерси"", — написала Ратаковски.
Эмили показала ряд летних французских кадров, среди которых фото на лавандовом поле, в местном заведении и на кладбище.
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Впрочем, подписчикам модели локация кладбища для фотосессии в купальнике не понравилась.
"Очень подходящая одежда для кладбища...", "Имейте уважение к кладбищу, пожалуйста", "Кладбище — это не декор для ваших "инстаграмных" фото...." — пишут фолловеры американской знаменитости, которая игнорирует критику фанатов.
Двухлетний Сильвестр (Слай) — сын Ратаковски и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда, с которым модель развелась летом 2022 года. Сообщалось, что мужчина неоднократно изменял матери своего сына.
Напомним, Эмили Ратаковски показала, с чем носить белый топ летом 2023.
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