Эмили Ратаковски свозила сына во Францию и нарвалась на критику

Фолловерам знаменитости не понравилась одна из локаций, которую она выбрала для фотосессии.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски свозила двухлетнего сына во Францию. Снимками звезда подиумов польско-еврейского происхождения делится в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

"Слай теперь может сказать "мерси"", — написала Ратаковски.

Эмили показала ряд летних французских кадров, среди которых фото на лавандовом поле, в местном заведении и на кладбище.

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Эмили Ратаковски с сыном

Впрочем, подписчикам модели локация кладбища для фотосессии в купальнике не понравилась.

"Очень подходящая одежда для кладбища...", "Имейте уважение к кладбищу, пожалуйста", "Кладбище — это не декор для ваших "инстаграмных" фото...." — пишут фолловеры американской знаменитости, которая игнорирует критику фанатов.

Фото: Emily Ratajkowski/Instagram Фото: Emily Ratajkowski/Instagram Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Двухлетний Сильвестр (Слай) — сын Ратаковски и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда, с которым модель развелась летом 2022 года. Сообщалось, что мужчина неоднократно изменял матери своего сына.

Напомним, Эмили Ратаковски показала, с чем носить белый топ летом 2023.

Также Фокус писал о стильном образе для летних прогулок 2023 от Эмили Ратаковски.