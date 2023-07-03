Эмили Ратаковски показала, с чем носить белый топ летом 2023 (фото)

Знаменитость отправилась на прогулку по Нью-Йорку.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала, с чем сочетать белый топ летом 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама продемонстрировала свой подтянутый живот в белом топе Deconstructed Crop от дизайнера Джоа Брауна и черных брюках-карго с заниженной талией во время прогулки в Нью-Йорке. На ногах знаменитости польско-еврейского происхождения были массивные серые кроссовки.

Ратаковски дополнила свой непринужденный ансамбль парой черных очков, большой красной сумкой и золотыми часами. Ее распущенные темные волосы спадали на плечи.

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Звезда подиумов сама воспитывает двухлетнего сына Сильвестра, ведь в 2022 году объявила о разводе с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Как известно, причиной разрыва стали многочисленные измены мужа Ратаковски, в частности во время беременности модели первенцем.

Напомним, Эмили Ратаковски и Тина Кунаки пришли на модный ивент в Париже в одинаковых образах.

Также Фокус писал об оригинальном приглашении Эмили Ратаковски от Симона Жакмюса на его показ.