Емілі Ратаковскі показала, з чим носити білий топ влітку 2023 (фото)

Знаменитість відправилася на прогулянку Нью-Йорком.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала, з чим поєднувати білий топ влітку 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Молода мама продемонструвала свій підтягнутий живіт у білому топі Deconstructed Crop від дизайнера Джоа Брауна та чорних штанях-карго із заниженою талією під час прогулянки в Нью-Йорку. На ногах знаменитості польсько-єврейського походження були масивні сірі кросівки.

Ратаковскі доповнила свій невимушений ансамбль парою чорних окулярів, великою червоною сумкою та золотим годинником. Її розпущене темне волосся спадало на плечі.

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Зірка подіумів сама виховує дворічного сина Сильвестра, адже у 2022 році оголосила про розлучення з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Як відомо, причиною розриву стали численні зради чоловіка, зокрема під час вагітності моделі первістком.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Тіна Кунакі прийшли на модний івент у Парижі в однакових образах.

Також Фокус писав про оригінальне запрошення Емілі Ратаковскі від Симона Жакмюса на його показ.