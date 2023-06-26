Емілі Ратаковскі похвалилася оригінальним і практичним запрошенням на показ Jacquemus

Jacquemus вміє дивувати своїми запрошеннями.

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Французький бренд Jacquemus 26 червня представляє нову колекцію Le Chouchou, вибравши для показу резиденцію французьких королів — Версальський палац.

"Я дуже радий повідомити, що ми представимо нашу наступну колекцію Le Chouchou у Версалі 26 червня 2023 року. Це буде дуже особливий момент. Я маю честь представити свою колекцію в такому історичному місці. Я не можу дочекатися, коли покажу колекцію і цей унікальний проєкт!" — інтригував шанувальників Симон Порт Жакмюс.

Запрошення на захід теж вийшло воістину королівським. Модні інфлюенсери отримали від бренду червону коробку, всередині якої лежали культова сумочка Le Chiquito, а також сережки і кольє у вигляді черешні. Таким запрошенням похвалилася в сторіс свого Instagram модель й актриса Емілі Ратаковскі.

Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Le Chiquito буквально означає "крихітний", і сумка-крихытка повністю виправдовує назву. Крихітні сумки стануть ідеальним компаньйоном: у них не влізе змінна пара взуття, зате помістяться спогади й емоції. Мініатюрна Le Chiquito — одна з найбільш упізнаваних сумок бренду. Культову для Jacquemus модель роблять зі шкіри та рафії всіх кольорів веселки. У ній можна носити хыба що помаду і ключі. Зате який ефектний вигляд вона має як аксесуар!

Сумочка Le Chiquito Фото: JACQUEMUS

Раніше Фокус писав, що Jacquemus не вперше дивує клієнтів своїми запрошеннями. На показ нової колекції 1 березня 2023 року в рамках паризького тижня моди в найбільшому торговому центрі планети Galeries Lafayette селебріті отримали запрошення у вигляді плоского боксу, в якому лежали підсмажений тост, шматочок масла та столовий ніж, все — з логотипом модного дому.