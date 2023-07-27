Календарь церковных праздников на август 2023 года
Последний месяц лета насыщен такими важными церковными праздниками, как пророка Ильи, Преображение Господне и Успения Пресвятой Богородицы.
1 августа — преподобной Макрины (сестра Василия Великого);
2 августа — святого пророка Илии ;
3 августа — преподобного Симеона и Иоанна;
4 августа — равноапостольной Марии Магдалины;
5 августа — мучеников Трофима, Теофила и с ними;
6 августа — святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба;
7 августа — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии;
8 августа — мученика Ермолая и тех, кто с ним;
9 августа — великомученика и целителя Пантелеймона;
10 августа — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
11 августа — святого мученика Калиника;
12 августа — святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними;
13 августа — предпраздние похода с честным и животворящим Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного;
14 августа — Маковея, начало Успенского поста, Медовый спас;
15 августа — Перенос мощей первомученика Стефана;
16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста;
17 августа — преподобной мученицы Евдокии;
18 августа — предсвятие Преображения Господня;
19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас ;
20 августа — святого преподобного мученика Дометия;
21 августа — святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида;
22 августа — апостола Матфея;
23 августа — святого мученика и архидиакона Лаврентия;
24 августа — святого мученика Евпла;
25 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;
26 августа — предание праздника Преображения;
27 августа — предсвятие Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского;
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии;
29 августа — Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас;
30 августа — мученика Мирона;
31 августа — мучеников Флора и Лавра.