Иск принца Гарри относительно "прослушивания его телефона" отклонен

Дело сына короля Чарльза III "не достигло необходимого порога правдоподобия и убедительности".

Претензии принца Гарри относительно взлома телефона против британского издания были отклонены в четверг, 27 июля 2023 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Судья отклонил заявление герцога Сассекского о существовании "тайного соглашения" между Букингемским дворцом и прессой, назвав вероятную договоренность неправдоподобной. В своем решении судья сказал, что дело сына короля Чарльза III "не достигло необходимого порога правдоподобия и убедительности".

Издатель The Sun назвал это решение "значительной победой".

Впрочем, принц Гарри все еще имеет право продолжать судиться с изданием за использование других вероятных незаконных действий для получения информации о нем и его семье.

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Принц Гарри Фото: Getty Images

Судебное разбирательство по этому делу начнется в январе, если соглашение не будет достигнуто досрочно.

38-летний Гарри подал в суд на ныне несуществующие News of the World, Sun и Daily Mirror в 2019 году, утверждая, что таблоиды взломали его телефон, чтобы получить голосовую почту в период с 1996 по 2011 год.

Принц Гарри Фото: Getty

Его претензии против Sun были направлены лишь через несколько дней после того, как его жена Меган Маркл подала в суд на Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за якобы незаконную публикацию частного письма, которое она написала своему отцу Томасу Марклу.

Напомним, королевской семье рекомендуют держать принца Джорджа подальше от его скандального дяди.

Также Фокус писал о том, что принц Гарри испытывает ревность к принцу Уильяму и его жене.