Камалия записала саундтрек к фильму "Барби" (видео)

Знаменитость рассказала, как отправляла песню режиссеру Грете Гервиг.

46-летняя украинская певица Камалия записала саундтрек для фильма "Барби". Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Сегодня Billboard опубликовал новости о выпуске моего нового сингла "Time Out", как "Главные новости", процитировав: "Камалия вернулась"... Сингл был написан несколько лет назад, когда я услышала, что снимают фильм "Барби", и был отправлен режиссеру Грете Гервиг и Warner Brothers, чтобы сделать его официальным саундтреком к фильму "Барби". Почему-то они отдали предпочтение Дуа Липе...) Даже представления не имею почему?))" — рассказала артистка.

Камалия отметила, что ее новый трек в любом случае остается неофициальным саундтреком к новой картине Греты Гервиг.

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Камалия

В клипе к песне также снялся муж знаменитости, миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, с которым они объявили о разводе весной 2023 года.

Камалия

"Я была уверена, что моя песня станет идеальным гимном для фильма", — призналась певица.

Напомним, Камалия вернулась с дочками в Украину.

Также Фокус писал об истории любви Камалии и Мохаммада Захура.