Ранее актриса просила пожертвовать 30 тысяч долларов для лечения отца своей подруги.

37-летняя американская актриса Меган Фокс ответила на критику в Сети. Обращение звезда экрана разместила в своем Instagram.

Накануне Фокс подверглась критике со стороны поклонников после того, как ее обвинили в "недостатке щедрости" из-за того, что она не внесла средства в фонд больного раком отца своей подруги.

Звезда "Трансформеров" рассказала об этом в своей истории в Instagram, сказав: "Эй, чудаки, кто-то из вас имеет эмоциональный интеллект, чтобы подумать, что, возможно, Брит не хочет, чтобы ее клиенты-звезды жертвовали ей большие суммы денег?"

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Фото: Скріншот

Звезда также сказала: "Она попросила меня опубликовать "GoFundMe", чтобы люди могли жертвовать небольшие суммы денег, чтобы помочь достичь цель".

Ранее самое большое пожертвование составляло всего 300 долларов, и это были средства не от Меган Фокс. Из-за чего актрису, состояние которой оценивают в 8 млн долларов, раскритиковали поклонники.

Напомним, Меган Фокс раскритиковали в Сети.

Также Фокус писал об откровенном платье с оптической иллюзией, которое накануне продемонстрировала Меган Фокс.