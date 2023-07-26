Меган Фокс раскритиковали в Сети: что произошло

Знаменитость попросила пожертвовать 30 тысяч долларов своей подруге.

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37-летнюю американскую актрису Меган Фокс раскритиковали из-за просьбы помочь ее подруге.

Звезда экрана столкнулась с негативной реакцией после того, как попросила поклонников пожертвовать GoFundMe вместо того, чтобы самой отдать 30 000 долларов, необходимых для достижения цели по сбору.

Сбор средств недавно начала ее давняя подруга и нейл-мастер Бритни Бойс, чей 64-летний отец Майкл борется с раком поджелудочной железы.

Накануне Фокс, чье состояние составляет 8 миллионов долларов, во второй раз опубликовала сбор GoFundMe в своей истории в Instagram.

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Фото: Скріншот

"У папы моей подруги только что диагностировали рак поджелудочной железы, если вы, друзья, можете помочь, пожалуйста", — написала 37-летняя актриса с прямой ссылкой на сбор средств.

Поклонники выразили возмущение в социальных сетях, обвинив звезду в "накопительстве денег", прося тех, кто "намного беднее" ее, полезть в собственные карманы.

"Просьба Меган Фокс на gofundme за 30 тыс. это, видимо, шутка", "будто она не такая богатая и могла бы немедленно помочь их подруге", — пишут пользователи Сети.

Другой пользователь Twitter остался "абсолютно безмолвным", узнав, что "миллионер" Меган направляет своих поклонников на GoFundMe своей подруги.

"Если бы у меня было столько денег, сколько у нее, я бы покрыла 100% расходов на лечение родителей подруги, прежде чем попросить об этом незнакомцев", — добавил другой.

Меган также обвинили в том, что она сама не пожертвовала деньги, поскольку на данный момент "самое большое пожертвование составляет всего 300 долларов" и связано с именем "Иисус Херреро". Имя Меган нельзя найти в текущем списке доноров.

Напомним, Меган Фокс снялась в пляжной фотосессии.

Также Фокус писал о свидании Меган Фокс и Колсона Бейкера.