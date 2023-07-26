Меган Фокс розкритикували в мережі: що сталось

Знаменитість попросила пожертвувати 30 тисяч доларів своїй подрузі.

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37-річну американську акторку Меган Фокс розкритикували через прохання допомогти її подрузі.

Зірка екрану зіткнулася з негативною реакцією після того, як попросила шанувальників пожертвувати GoFundMe замість того, щоб самій віддати 30 000 доларів, необхідних для досягнення мети зі збору.

Збір коштів нещодавно розпочала її давня подруга та нейл-майстер Брітні Бойс, чий 64-річний батько Майкл бореться з раком підшлункової залози.

Напередодні Фокс, чиї статки становлять 8 мільйонів доларів, вдруге опублікувала збір GoFundMe у своїй історії в Instagram.

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Фото: Скриншот

"У тата моєї подруги щойно діагностували рак підшлункової залози, якщо ви, друзі, можете допомогти, будь ласка", — написала 37-річна акторка із прямим посиланням на збір коштів.

Шанувальники висловили обурення в соціальних мережах, звинувативши зірку в "накопиченні грошей", просячи тих, хто "набагато бідніший" за неї, полізти у власні кишені.

"Прохання Меган Фокс на gofundme за 30 тис. це, мабуть, жарт", "ніби вона не така багата і могла б негайно допомогти їхній подрузі", — пишуть користувачі мережі.

Інший користувач Twitter залишився "абсолютно безмовним", дізнавшись, що "мільйонерка" Меган спрямовує своїх шанувальників на GoFundMe своєї подруги.

"Якби у мене було стільки грошей, скільки у неї, я б покрила 100% витрат на лікування батьків подруги, перш ніж попросити про це незнайомців", — додав інший.

Меган також звинуватили в тому, що вона сама не пожертвувала гроші, оскільки наразі "найбільша пожертва становить лише 300 доларів" і пов’язана з ім’ям "Ісус Герреро". Ім’я Меган не можна знайти в поточному списку донорів.

Нагадаємо, Меган Фокс знялася в пляжній фотосесії.

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