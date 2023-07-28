Шоу Victoria"s Secret возвращается после четырехлетнего перерыва: как изменится формат

О том, что шоу Victoria's Secret вернется, заговорили еще в марте этого года.

Самый известный бренд нижнего белья Victoria's Secret, который прославился своими невероятной красоты и размаха показами коллекций с участием лучших моделей-"ангелов", возвращается с новым шоу, сообщает WWD. Оно совершенно не будет похоже на старое Victoria's Secret Fashion Show, а скорее на полнометражный фильм, получивший название Victoria's Secret World Tour. В него войдет не только дефиле, но и документальный фильм, который будет включать закулисные кадры, личные истории и рассказ о новой инклюзивной стратегии бренда.

Если раньше шоу транслировалось по кабельным сетям — сначала ABC, затем CBS, то теперь гигант нижнего белья решил сделать ставку на потоковое вещание. В тандеме с доступной для потоковой передачи на Prime Video, Victoria's Secret также запустит коллекцию, вдохновленную туром, на своей витрине Amazon, доступную для покупок сразу после премьеры.

"После расширения нашего широкого ассортимента нижнего белья и одежды Victoria’s Secret в начале этого лета мы очень рады, что этой осенью клиенты также смогут делать покупки в коллекции, вдохновленной фильмами", — сказал Муге Эрдирик Доган, президент Amazon Fashion, в своем заявлении.

Это интересный шаг для платформы Amazon, которая с 2019 года также выпустила шоу Savage X Fenty (отчасти подиум, отчасти фильм-перформанс) на Prime Video с возможностью покупки. Бренд, основанный Рианной, был серьезным соперником Victoria's Secret, особенно в глазах общественности. Однако пока что Victoria's Secret остается ведущим брендом в категории нижнего белья с чистым объемом продаж в 6,344 миллиарда долларов в 2022 году.

"Это сотрудничество создает беспрецедентные впечатления от просмотра, донося магию фильма до широкой аудитории. Благодаря этому сотрудничеству мы укрепляем нашу приверженность предоставлению увлекательного контента, который прославляет наше наследие и находит отклик у наших клиентов", – заявил бренд-президент Victoria’s Secret Грег Юнис.

Мировое турне Victoria’s Secret будет транслироваться на Prime Video 26 сентября.

Как известно, в 2019 году шоу отменили из-за критики в адрес бренда и падения прибыли. Одно шоу с "ангелами" на котором обычно выступает какая-нибудь известная звезда вроде Рианны, обходится в 12 миллионов долларов. Бренд критиковали за слишком сексуальное белье и узкую размерную линейку, отсутствие плюс-сайз-моделей и враждебную к женщинам корпоративную культуру.

Ранее Фокус писал, что американский актер Даррен Барнет, наиболее известный по роли Пакстона Холл-Йошиды в сериале Netflix "Я никогда не…", стал первым мужчиной-моделью бренда нижнего белья Victoria’s Secret.