Амбассадором Victoria's Secret впервые стал мужчина (фото)

Даррен Барнет помогает запустить линию Pink, которая популяризируется как "свободная от пола".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

30-летний американский актер Даррен Барнет, наиболее известный по роли Пакстона Холл-Йошиды в сериале Netflix "Я никогда не…", стал первым мужчиной-моделью бренда нижнего белья Victoria’s Secret, сообщает издание Мen`s Нealth.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщили представители VS, он помогает запустить розовую линию марки, "свободной от пола" одежды, которая призвана расширить возможности молодых людей и пролить свет на такие вопросы как психическое здоровье и инклюзивность.

"Мы так рады объявить об этом партнерстве, потому что Даррен является таким положительным образцом для подражания для подростков и молодых людей. Поскольку мы сосредоточены на расширении наших предложений без гендерных различий и продолжаем развиваться как бренд, мы хотим, чтобы наши партнеры не только представляли разнообразие наших клиентов, но также воплощали индивидуальность и уверенность в себе", – заявила генеральный директор Pink Эми Хок.

"Я очень рад поделиться некоторыми из этих новых стилей, но еще больше я благодарен за то, что могу быть частью хорошего дела. Я хотел бы, чтобы психическое здоровье было больше в центре внимания, когда я был подростком, и я надеюсь, что мы сможем помочь тем молодым людям, которые больше всего нуждаются в том, чтобы их услышали и поддержали", – написал сам Барнет в Instagram.

В прошлом Даррен рассказывал о своем собственном психическом здоровье и практиках осознанности, которые включают медитацию и благодарность:

"Я провожу по крайней мере 20 минут утром, просыпаясь и говоря спасибо за мои глаза, уши, нос, пальцы рук и ног, за то, что я могу ходить и дышать. Начав свой день с чем-то очень маленьким и понимая, что это есть не у всех, это облегчает оставшуюся часть дня".

Напомним, летом прошлого года Victoria’s Secret представил новых моделей, которые далеки от подиумных стандартов. Бренд запустил две инициативы, получившие название The VS Collective и The Victoriaʼs Secret Global Fund for Womenʼs Cancer.

Первыми членами VS Collective стали модели, активисты, спортсмены и артисты со всего мира. В их числе – розоволосая чемпионка США по футболу Меган Рапино, индийско-американская актриса Приянка Чопра, южносуданско-австралийская модель Адут Акеч, фотограф из Лос-Анджелеса Аманда де Каденет, китайская лыжница Эйлин Гу, британская модель и активистка тела Палома Эльзессер и бразильская модель Валентина Сампайо, ставшая первой трансгендерной моделью Victoria Secret в 2019 году.

Кроме того, бывшая модель VS показала бюстгальтер для "нездоровых" людей.