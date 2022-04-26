Амбасадором Victoria's Secret уперше став чоловік (фото)
Даррен Барнет допомагає запустити лінію Pink, яка популяризується як "вільна від статі".
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30-річний американський актор Даррен Барнет, найвідоміший за роллю Пакстона Хол-Йошіди в серіалі Netflix "Я ніколи не…", став першим чоловіком-моделлю бренду спідньої білизни Victoria's Secret, повідомляє видання Мen`s Нealth.
Як повідомили представники VS, він допомагає запустити рожеву лінію марки, "вільної від статі" одягу, яка покликана розширити можливості молодих людей та пролити світло на такі питання як психічне здоров'я й інклюзивність.
"Ми так раді оголосити про це партнерство, тому що Даррен є таким позитивним зразком для наслідування для підлітків і молодих людей. Оскільки ми зосереджені на розширенні наших пропозицій без ґендерних відмінностей і продовжуємо розвиватися як бренд, ми хочемо, щоб наші партнери не лише представляли різноманітність наших клієнтів, але також втілювали індивідуальність і впевненість у собі”, — заявила генеральна директорка Pink Емі Гок.
"Я дуже радий поділитися деякими з цих нових стилів, але ще більше я вдячний за те, що можу бути частиною доброї справи. Я хотів би, щоб психічне здоров'я було більше в центрі уваги, коли я був підлітком, і сподіваюся, що ми зможемо допомогти тим молодим людям, які найбільше потребують того, щоб їх почули та підтримали", — написав сам Барнет в Instagram.
У минулому Даррен розповідав про своє власне психічне здоров'я та практики усвідомленості, які включають медитацію та подяку:
"Я проводжу принаймні 20 хвилин вранці, прокидаючись і дякую за мої очі, вуха, ніс, пальці рук і ніг, за те, що я можу ходити й дихати. Почавши свій день із чогось дуже маленького та розуміючи, що це є не в усіх, це полегшує частину дня, що залишилася".
Нагадаємо, влітку минулого року Victoria's Secret представив нових моделей, які далекі від подіумних стандартів. Бренд запустив дві ініціативи, що отримали назву The VS Collective і The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancer.
Першими членами VS Collective стали моделі, активісти, спортсмени й артисти з усього світу. Серед них — рожеволоса чемпіонка США з футболу Меган Рапіно, індійсько-американська акторка Пріянка Чопра, південносудансько-австралійська модель Адут Акеч, фотографка з Лос-Анджелеса Аманда де Каденет, китайська лижниця Ейлін Гу, британська модель і активістка тіла Палом Валентина Сампайо, яка стала першою трансгендерною моделлю Victoria Secret у 2019 році.
Крім того, колишня модель VS показала бюстгальтер для "хворих" людей.