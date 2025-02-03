49-річний Девід Бекхем знявся в дуже відвертій рекламі (відео)

Колишній футболіст похвалився фігурою і кубиками преса, а також численними татуюваннями.

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Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем знявся в дуже відвертій рекламі бренду BOSS, поділившись роликом на своїй сторінці в Instagram.

За сюжетом, головний герой виходить із класичного Aston DB5 у строгому чорному костюмі. Він іде тьмяно освітленим тунелем у свою квартиру з великими панорамними вікнами. Коли він починає роздягатися, на нього звертають увагу гості вечірки в будівлі навпроти. Вони спостерігають за його рельєфною статурою.

Одягнений тільки в пару боксерів BOSS, Девід розслабляється у своїй квартирі, грає в більярд і підтягується на турніку. Далі йдуть кадри, де Девід відпочиває на дивані перед тим, як вирушити в душ. Цю сцену помічає жінка навпроти, яка посміхається йому, в той час як Бекхем махає їй у відповідь.

Над кліпом працював дует модних фотографів Мерт і Маркус.

Підписуючи відео під мелодію пісні Філа Коллінза In The Air Tonight, Девід зазначив:

"Фільм Мерта і Маркуса... 9:30 вечора за Гринвічем сьогодні ввечері @BOSS".

Ролик викликав масу захоплених коментарів як від жінок, так і від чоловіків.

"Сер, ви старієте, як хороше вино", "Не можу дихати", "У тебе все ще все добре, Девіде", "Моя дружина тут, друже", "Людство старіє, а цей чоловік молодшає", "Безумовно нечесно, як чоловіки старіють проти жінок", — пишуть під публікацією. Були й ті, хто припустив, що футболіст може стати новим Джеймсом Бондом з огляду на його зовнішність і статуру.

Раніше Фокус писав, що Девід і Вікторія Бекхеми готують бізнес для єдиної дочки.