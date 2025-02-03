49-летний Дэвид Бекхэм снялся в очень откровенной рекламе (видео)

Бывший футболист похвастался фигурой и кубиками пресса, а также многочисленными татуировками.

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Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм снялся в очень откровенной рекламе бренда BOSS, поделившись роликом на своей странице в Instagram.

По сюжету, главный герой выходит из классического Aston DB5 в строгом черном костюме. Он идет по тускло освещенному туннелю в свою квартиру с большими панорамными окнами. Когда он начинает раздеваться, на него обращают внимание гости вечеринки в здании напротив. Они наблюдают за его рельефным телосложением.

Одетый только в пару боксеров BOSS, Дэвид расслабляется в своей квартире, играет в бильярд и подтягивается на турнике. Далее следуют кадры, где Дэвид отдыхает на диване прежде чем отправиться в душ. Эту сцену замечает женщина напротив, которая улыбается ему, в то время как Бекхэм машет ей в ответ.

Над клипом работал дуэт модных фотографов Мерт и Маркус.

Подписывая видео под мелодию песни Фила Коллинза In The Air Tonight, Дэвид отметил:

"Фильм Мерта и Маркуса… 9:30 вечера по Гринвичу сегодня вечером @BOSS".

Ролик вызвал массу восторженных комментариев как отженщин, так и от мужчин.

"Сэр, вы стареете, как хорошее вино", "Не могу дышать", "У тебя все еще все хорошо, Дэвид", "Моя жена здесь, дружище", "Человечество стареет, а этот мужчина молодеет", "Определенно нечестно, как мужчины стареют против женщин", – пишут под публикацией. Были и те, кто предположил, что футболист может стать новым Джеймсом Бондом, учитывая его внешность и телосложение.

Ранее Фокус писал, что Дэвид и Виктория Бекхэмы готовят бизнес для единственной дочери.