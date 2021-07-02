Экс-модель Victoria’s Secret показала бюстгальтер бренда для "нездоровых" людей (видео)

Девушка призналась, что из-за постоянных требований быть худой и соответствовать параметрам бренда она прошла через ад и угробила здоровье.

29-летняя бывшая модель бренда нижнего белья Victoria’s Secret, австралийка Бриджит Малкольм в видео продемонстрировала, насколько мал стал ей бюстгальтер упомянутой марки после того, как ее тело приобрело нормальные здоровые параметры. Ее запись в TikTok вскоре стала вирусной.

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В ролике под названием "Victoria’s Secret слишком поздно, слишком поздно" Малкольм показывает, насколько нездоровой и худой она была во время выхода на подиум в рамках ежегодного показа бренда пять лет назад.

"Я нашла свой бюстгальтер с модного показа Victoria’s Secret в 2016 году. Это размер 30А, теперь у меня размер 34В, и это здорово для меня".

Надев бюстгальтер, Малкольм продемонстрировала, насколько на самом деле, маленький размер лифчика. Кроме того, она показала фото с того самого показа, где выглядит изможденной.

[ + – ] Бриджит Малкольм в 2016 году Фото: Скриншот видео

По словам девушки, уже в 2017-м ей отказали в участии в шоу, потому что ее размер из 30А "вырос" до 30В, и тогда бывший директор компании по маркетингу Эд Разек "забраковал" ее, заявив, что "ее тело стало недостаточно хорошо выглядеть".

Экс-модель бренда добавила, что в Victoria’s Secret слишком поздно вспомнили о том, что в мире не так уж много женщин с подходящими под мерки бренда параметрами.

Малкольм стала одной из тех моделей, кто открыто осуждал бренд нижнего белья за их политику, а также критиковала модную индустрию в целом. В 2018 году она публично рассказала о своей борьбе с расстройством пищевого поведения, которое "оставило ее с разрушенной пищеварительной системой и хроническим беспокойством". Девушка худела для того, чтобы соответствовать требуемым стандартам, и угробила здоровье.

В одном из видео она даже утверждала, что ее агенты якобы поощряли ее принимать кокаин, заниматься сексом и постоянно подталкивали ее к снижению веса, пока она была несовершеннолетней. По словам Бриджит, она неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны некоего пожилого мужчины, в результате чего у нее и развились расстройства пищевого поведения, ПТСР, депрессия, тревожность и зависимость от алкоголя и наркотиков еще до 18 лет.

[ + – ] На показе Victoria’s Secret Фото: Соцсети

Последствия этого аукнулись через много времени, когда в 26 лет у Малкольм случился нервный срыв, и она не могла покинуть дом в течение года "без панических атак, сильного беспокойства и суицидальных мыслей".

Сейчас модель вернулась в индустрию, работая с брендами, которые помогают ее чувствовать себя в безопасности, и решила высказаться после того, как ей удалось выздороветь.

Девушка уверена, что индустрия моды должна измениться, а злоупотребления в ней недопустимы.

Разек, о котором упоминает Бриджит, ушел со своей должности в L Brands, материнской компании Victoria’s Secret, в 2019 году, через несколько дней после того, как бренд нижнего белья нанял свою первую трансгендерную модель. Бывший топ-менеджер вызвал возмущение годом ранее, когда он настоял на том, что на показе мод Victoria’s Secret не должны показываться транссексуалы, поскольку это "разрушит фантазии".

В последние годы бренд предпринимал многочисленные попытки разнообразить свой имидж на фоне негативной реакции и резкого падения продаж. Совсем недавно он представил вместо "ангелов" с идеальными параметрами более приближенный к реалиям VS Collective, куда вошли звезда американского футбола Меган Рапино, актриса Приянка Чопра, ЛГБТ-модель и активистка Валентина Сампайо, фотограф Аманда Де Каденет, чемпионка мира по фристайлу Эйлин Гу, модель plus-size Палома Эльзессер и модель из Австралии и Южного Судана Адут Акеч.

Таким образом Victoria’s Secret решила создавать белье более ходовых размеров, рассчитанное на все типы фигур.