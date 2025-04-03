"С невинными глазами": мужчина нашел в мороженом ядовитую змею (фото)

В Таиланде 33-летний мужчина был ошеломлен, когда нашел ядовитую змею в только что приобретенном мороженом.

Related video

Об этом пишет What's The Jam.

Рейбан Нахлунгбун нашел замороженное тело змеи внутри мороженого.

"Змея с невинными глазами, ты уже умерла?", — пошутил мужчина.

Рейбан поделился, что купил вкусности у уличного продавца в Бангкоке.

"Это реальная картина и реальная ситуация. Я сам купил это эскимо", — пояснил мужчина.

Ядовитая змея в мороженом Фото: Jam Press

Как отмечают журналисты, змея может быть золотой древесной змеей. Этот вид умеренно ядовит, однако из-за своих задних клыков она считается менее опасной для человека, чем змеи с передними клыками.

В то же время пользователи в комментариях пошутили, что это новый рецепт мороженого с дополнительным белком.

Напомним, в сети люди шокированы тем, как на самом деле производят ложки для мороженого.

Фокус также писал о том, как женщина отправилась за мороженым, а вернулась миллионершей.