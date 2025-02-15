"Это просто ужас": в сети шокированы тем, как на самом деле производят ложки для мороженого (видео)

Пользователи в сети в очередной раз подняли дискуссию о том, почему лучше отказаться от деревянных ложек в пользу металлических или пластиковых изделий. Некоторые говорят, что будут носить свою собственную ложку, чтобы наслаждаться мороженым.

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Американка Ванда Мисс ДжоКвин сняла короткий ролик, в котором она рекомендует выбирать именно пластиковые ложки вместо деревянных, когда наслаждается своим мороженым. Свое видео она обнародовала на аккаунте в TikTok.

Видео быстро стало вирусным — набрав более 15 млн просмотров всего за три дня, поскольку зрители были шокированы, узнав, как изготавливают деревянные ложки.

"Похоже, есть люди, которые не смотрели видео и просто начали комментировать, не понимая контекста моего видео. Поищите, как производят деревянные ложки. Меня действительно смущает, когда я вижу так много людей в комментариях, которые поощряют массовую вырубку лесов только ради одноразовых деревянных ложек, а мы можем использовать также и многоразовые", — написала девушка.

Как производят деревянные ложки

Одно из популярных видео показывает две разные технологии производства — начиная с того момента, когда бревна могут обойти стерилизацию, а вместо этого распиливаются пилами вручную, а затем работники умело сдирают кору вручную.

Несмотря на то, что машины вырезают и штампуют нужные ложки, однако на кадрах заметно, что работники обрабатывают древесину голыми руками, в отличие от других методов, показанных в разных роликах. Также вместо использования промышленной сушилки, эти только что вырезанные ложки выносят на улицу, чтобы те высохнуть под солнцем, а работники ходят по ним босиком.

Еще одним показательным фактором является то, как работает полировальная машина, прежде чем ложки возвращают в упаковочный цех. Традиционный способ производства был безжалостного раскритикован в сети пользователями, которые сразу поняли посыл американки.

"Теперь я понимаю, почему девушка не ела мороженое из этой ложки", — написала одна пользовательница.

Другой автор отметил, что рад наличию подстилки, и что ложечки не кладут на грязную землю. Еще один юзер пошутил и добавил, что на видео слева есть "настоящие минералы и микроэлементы", а на втором справа — "одна химия".

"Это просто ужас. Буду носить уже свою металлическую, чтобы точно все было окей", — написал еще один пользователь.

Ранее сообщалось, как на заводе делают сэндвичи для продажи. Пользователи были шокированы процессом приготовления готовых сэндвичей. Они заявили, что теперь точно откажутся от покупки таких продуктов и будут делать любимые бутерброды только дома.

Впоследствии стало известно, что бумажная посуда также опасна, как и пластик. Исследователи считают, что бумажные трубочки, стаканчики и тарелки содержат потенциально токсичные химические вещества и вредят окружающей среде.