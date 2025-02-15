"Це просто жах": в мережі шоковані тим, як насправді виробляють ложки для морозива (відео)

Користувачі в мережі вчергове порушили дискусію про те, чому краще відмовитися від дерев'яних ложок на користь металевих або пластикових виробів. Деякі кажуть, що будуть носити свою власну ложку, аби частувати морозивом.

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Американка Ванда Міс ДжоКвін зняла короткий ролик, в якому вона рекомендує обирати саме пластикові ложки замість дерев'яних, коли насолоджується своїм морозивом. Своє відео вона оприлюднила на акаунті в TikTok.

Відео швидко стало вірусним — набравши понад 15 млн переглядів лише за три дні, оскільки глядачі були шоковані, дізнавшись, як виготовляють дерев’яні ложки.

"Схоже, є люди, які не дивилися відео і просто почали коментувати, не розуміючи контексту мого відео. Пошукайте, як виробляють дерев'яні ложки. Мене справді бентежить, коли я бачу так багато людей у ​​коментарях, які заохочують до масової вирубки лісів лише заради одноразових дерев’яних ложок, а ми можемо використовувати також і багаторазові", — написала дівчина.

Як виробляють дерев'яні ложки

Одне з популярних відео показує дві різні технології виробництва – починаючи з того моменту, коли колоди можуть обійти стерилізацію, а натомість розпилюються пилками вручну, а потім працівники вправно здирають кору вручну.

Попри те, що машини вирізають та штампують потрібні ложки, однак на кадрах помітно, що працівники обробляють деревину голіруч, на відміну від інших методів, показаних у різних роликах. Також замість використання промислової сушарки, ці щойно вирізані ложки виносять на вулицю, щоби ті висохнути під сонцем, а працівники ходять по них босоніж.

Ще одним показовим фактором є те, як працює полірувальна машина, перш ніж ложки повертають до пакувального цеху. Традиційний спосіб виробництва був безжального розкритикований в мережі користувачами, які відразу зрозуміли посил американки.

"Тепер я розумію, чому дівчина не їла морозиво з цієї ложки", — написала одна користувачка.

Інший дописувач зауважив, що втішений наявністю підстилки, і що ложечки не кладуть на брудну землю. Ще один юзер пожартував і додав, що на відео зліва є "справжні мінерали та мікроелементи", а на другому справа — "одна хімія".

"Це просто жах. Буду носити вже свою металеву, аби точно все буде окей", — написав ще один користувач.

Раніше повідомлялося, як на заводі роблять сендвічі для продажу. Користувачі були шоковані процесом приготування готових сендвічів. Вони заявили, що тепер точно відмовляться від купівлі таких продуктів і робитимуть улюблені бутерброди лише вдома.

Згодом стало відомо, що паперовий посуд також небезпечний, як і пластик. Дослідники вважають, що паперові трубочки, стаканчики й тарілки містять потенційно токсичні хімічні речовини та шкодять навколишньому середовищу.