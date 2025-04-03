"З невинними очима": чоловік знайшов у морозиві отруйну змію (фото)
У Таїланді 33-річний чоловік був приголомшений, коли знайшов отруйну змію у щойно придбаному морозиві.
Про це пише What’s The Jam.
Рейбан Нахлунгбун знайшов заморожене тіло змії всередині морозива.
"Зміє з невинними очима, ти вже померла?", — пожартував чоловік.
Рейбан поділився, що купив смаколик у вуличного продавця в Бангкоку.
"Це реальна картина і реальна ситуація. Я сам купив це ескімо", — пояснив чоловік.
Як зазначають журналісти, змія може бути золотою деревною змією. Цей вид помірно отруйний, однак через свої задні ікла вона вважається менш небезпечною для людини, ніж змії з передніми іклами.
Водночас користувачі у коментарях пожартували, що це новий рецепт морозива із додатковим білком.
Нагадаємо, в мережі люди шоковані тим, як насправді виробляють ложки для морозива.
Фокус також писав про те, як жінка вирушила по морозиво, а повернулася мільйонеркою.