"З невинними очима": чоловік знайшов у морозиві отруйну змію (фото)

У Таїланді 33-річний чоловік був приголомшений, коли знайшов отруйну змію у щойно придбаному морозиві.

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Про це пише What’s The Jam.

Рейбан Нахлунгбун знайшов заморожене тіло змії всередині морозива.

"Зміє з невинними очима, ти вже померла?", — пожартував чоловік.

Рейбан поділився, що купив смаколик у вуличного продавця в Бангкоку.

"Це реальна картина і реальна ситуація. Я сам купив це ескімо", — пояснив чоловік.

Отруйна змія у морозиві Фото: Jam Press

Як зазначають журналісти, змія може бути золотою деревною змією. Цей вид помірно отруйний, однак через свої задні ікла вона вважається менш небезпечною для людини, ніж змії з передніми іклами.

Водночас користувачі у коментарях пожартували, що це новий рецепт морозива із додатковим білком.

Нагадаємо, в мережі люди шоковані тим, як насправді виробляють ложки для морозива.

Фокус також писав про те, як жінка вирушила по морозиво, а повернулася мільйонеркою.