Джиджи Хадид демонстрирует черное платье на лето (фото)
Знаменитость создала образ в черно-белых тонах.
28-летняя американская модель Джиджи Хадид демонстрирует черное платье на лето 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов палестинского происхождения накануне стала гостьей мероприятия Miu Miu в Малибу после ее недавнего ареста через марихуану на Каймановых островах.
Молодая мама выбрала простое черное платье Miu Miu вместе с белыми носками и черными лоферами. Хадид дополнила образ белой сумочкой Miu Miu и прикрыла глаза черными солнцезащитными очками.
Джиджи украсила свой образ лаконичными золотыми серьгами-кольцами. А волосы зачесала назад.
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О ее аресте 10 июля 2023 года сообщило местное издание Cayman Marl Road. Модель вместе с подругой задержала полиция, однако впоследствии отпустила под залог. Официально Хадид не комментировала скандальную ситуацию.
Напомним, Джиджи Хадид показала образ для прогулок летом 2023.
Также Фокус писал о первом публичном появлении Джиджи Хадид после ареста на Каймановых островах.