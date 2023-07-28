"Дома": Дуа Липа отдыхает в Албании (фото)

Знаменитость предстала на фоне Адриатического моря.

27-летняя британская певица Дуа Липа отдыхает в Албании. Снимками звезда сцены делится в своем Instagram.

"Дома", — лаконично подписала карусель фото артистка косовского происхождения, добавив эмодзи в виде флага Албании.

Липа предстала в черно-белом платье с открытой спиной на фоне Адриатического моря.

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Дуа Липа

Отметим, что отец Дуа Липы родился в Приштине — столице Косово, частично признанной республики. Свои права на нее заявляются как Албания, так и Сербия.

В конце 2022 года певица получила албанское гражданство, а за несколько месяцев до того стала почетным послом Республики Косово. Она часто говорит о своих корнях, хотя родилась уже в Лондоне.

Впрочем, части фолловеров звезды не понравились ее слова.

"Дом — это Косово🇽🇰", "Косово — твой дом, а не Албания. Перестань врать", — пишут подписчики артистки.

Напомним, Дуа Липа рассказала, как близкие относятся к ее успеху.

Также Фокус писал об идеальном летнем платье, которое продемонстрировала Дуа Липа на улицах Милана.