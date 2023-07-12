"Держат меня на земле": Дуа Липа рассказала об отношении близких к ее популярности

Сначала звездного пути артистке было трудно, ведь она не понимала, почему к ней возник такой интерес.

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27-летняя британская певица Дуа Липа рассказала подкасту Happy Place, как родные относятся к ее популярности.

"Мои друзья и семья держат меня на земле, — говорит артистка косовского происхождения, родившаяся в Лондоне. — Я могу сидеть за столом, но я не самая важная и никогда не хочу ею быть".

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Дуа Липа Фото: dualipa

Разговаривая с Фирн Коттон, она добавляет: "У меня постоянно есть друзья — они будут игнорировать меня в моем собственном доме. Именно там я хочу быть — это идеально. Моя работа чрезвычайная, но мне нравится считать свою жизнь нормальной".

Впрочем, сначала успех повлиял на ее повседневную жизнь.

"Я не понимала, почему такое внимание. Я не хотела выходить из дома, если на мне не было макияжа, на случай, если папарацци сфотографируют. Эти вещи меня подбадривали, и это мешало мне делать то, что я действительно любила", — признается знаменитость.

Дуа Липа Фото: dualipa

Сейчас Дуа Липа, которая имеет в своем активе ряд хитов, встречается с французским режиссером Роменом Гаврасом.

Напомним, Дуа Липа станет новым лицом Porsche.

Также Фокус писал о появлении Дуа Липы на премьере "Барби" в Лос-Анджелесе.