Семизначная сумма: Дуа Липа заключила крупнейшую сделку с автомобильным брендом

Артистка ранее сотрудничала с Jaguar, однако ей предложили лучшие условия.

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27-летняя британская певица Дуа Липа заключила крупнейшую сделку с автомобильным брендом и станет новым лицом Porsche. Об этом пишет The Sun.

Звезда сцены косовского происхождения, которая уже имеет множество хит-синглов, совместную коллекцию с Versace и подкаст, теперь приступает к новому проекту.

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Липа, которая ранее была лицом компании Jaguar, занимающейся производством роскошных автомобилей, теперь получила предложение с "семизначной суммой" за закрытие сделки.

Источник рассказал изданию: "Дуа является одним из самых горячих лиц в музыке сейчас и является мировой звездой. Она обладает огромной силой бренда, и Porsche предложил ей семизначную сумму, от которой она не могла отказаться".

Дуа Липа Фото: Getty Images

Как известно, Дуа Липа впервые начала работать с Jaguar в 2018 году, и это принесло ей огромные деньги.

"Но когда Porsche постучала, это было действительно интересное предложение, и она с нетерпением ждет участия. Сейчас она является абсолютным проявлением силы, и ее ничто не остановит", — рассказал инсайдер.

Дуа Липа Фото: dualipa

Напомним, Дуа Липа поделилась редким снимком с возлюбленным и поздравила его с днем рождения.

Также Фокус писал об идеальном пижамном комплекте, который продемонстрировала Дуа Липа.