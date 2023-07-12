"Тримають мене на землі": Дуа Ліпа розповіла про ставлення близьких до її популярності

Спочатку зіркового шляху артистці було важко, адже вона не розуміла, чому до неї виник такий інтерес.

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"Мої друзі та родина тримають мене на землі, — каже артистка косовського походження, яка народилася в Лондоні. — Я можу сидіти за столом, але я не найважливіша і ніколи не хочу нею бути".

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Дуа Ліпа Фото: dualipa

Розмовляючи з Фірн Коттон, вона додає: "У мене постійно є друзі – вони ігноруватимуть мене в моєму власному домі. Саме там я хочу бути – це ідеально. Моя робота надзвичайна, але мені подобається вважати своє життя нормальним".

Втім, спочатку успіх вплинув на її повсякденне життя.

"Я не розуміла, чому така увага. Я не хотіла виходити з дому, якщо на мені не було макіяжу, на випадок, якщо папараці сфотографують. Ці речі мене підбадьорювали, і це заважало мені робити те, що я справді любила", — зізнається знаменитість.

Дуа Ліпа Фото: dualipa

Наразі Дуа Ліпа, яка має у своєму доробку низку хітів, зустрічається з французьким режисером Роменом Гаврасом.

Нагадаємо, Дуа Ліпа стане новим обличчям Porsche.

Також Фокус писав про появу Дуа Ліпи на премʼєрі "Барбі" у Лос-Анджелесі.