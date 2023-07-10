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Стиль життя

Дуа Ліпа без бюстгальтера під прозорою сукнею прийшла на прем'єру "Барбі"

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Фото: Getty Images | Дуа Ліпа на прем'єрі "Барбі"

Відверта сукня явно відсуває на задній план увагу до прем'єри "Барбі".

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала розкішну фігуру у відвертій сукні, з'явившись на зірковій прем'єрі "Барбі" в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

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Красуня-брюнетка приєдналася до акторського складу фільму в Shrine Auditorium. Дуа Ліпа випромінювала впевненість у дуже простому, але пікантному образі. Володарка "Греммі" вийшла на блискучу рожеву доріжку в кольчужній сукні без рукавів. Прозоре вбрання показало, що Ліпа вирішила вдягнути під нього тільки білу спідню білизну. Сукня мала глибокий виріз спереду, а також глибокий виріз ззаду, який вона продемонструвала, позуючи перед камерами.

Вона доповнила ансамбль парою блискучих сріблястих туфель із закритим носком, срібними сережками і блискучим намистом зі стразами. Співачка прикрасила кожну руку срібними каблучками, щоб вони відповідали колірній гамі її вбрання.

Поряд зі спеціальною епізодичною появою в ролі синьоволосої Барбі русалки в прийдешній фентезійній комедії, Дуа також отримала можливість написати музику для саундтрека до фільму.

Також Фокус писав, що Марго Роббі відмовилася від рожевого і відтворила вінтажний образ Барбі 1960 року для прем'єри в Лос-Анджелесі.