Cтиль Old Money: Андре Тан рассказал, как подобрать вещи, чтобы выглядеть на миллион

Для этого не обязательно иметь миллионные счета или огромное количество вещей. Достаточно знать несколько главных правил.

Классическое сочетание вещей, никаких броских цветов, полное отсутствие надписей и логотипов, качественные материалы и идеальный крой – главные отличительные черты стиля Old Money, в котором знают толк люди с состоянием и аристократы. Однако даже при отсутствии миллионных счетов в банках можно создать ансамбль в этом стиле и выглядеть ничуть не хуже, чем богатые и знаменитые. О тонкостях этого стиля рассказал известный украинский дизайнер и эксперт в вопросах моды Андре Тан.

По словам модельера, главной фишкой стиля Old Money является сдержанность.

"Нет ярким цветам – только пастельные или глубокие оттенки. Нет большим логотипам – аристократы не хвалятся своим богатством с помощью модных брендов. Нет смешению стилей – предпочтение следует отдавать классике", – пишет он.

Тан акцентирует внимание на то, что чаще всего вещи в этом стиле созданы из качественных и благородных тканей – шерсти, кашемира, твида. Что касается рисунков, то тут выбор крайне невелик – либо полоска, либо горошек.

Как создать образ в стиле Old Money: практические советы от Андре Тана

1. В образах Old Money не смешивают слишком много оттенков . Лучше остановиться на светлой палитре. Она придаст вашему виду роскошности.

. Лучше остановиться на светлой палитре. Она придаст вашему виду роскошности. 2. Внимательно подбирайте фасоны . Оверсайз и детализация не подходят для стиля Old Money. Единственный яркий акцент, который можно себе позволить, это длина мини. Однако в этом случае выбор мини (платья или юбки) должен быть уравновешен сдержанным жакетом.

. Оверсайз и детализация не подходят для стиля Old Money. Единственный яркий акцент, который можно себе позволить, это длина мини. Однако в этом случае выбор мини (платья или юбки) должен быть уравновешен сдержанным жакетом. 3. Ключевыми игроками стиля Old Money есть классические рубашки, брюки со стрелками, футлярные платья, джемпера и жилеты из трикотажа .

. 4. Отдавайте предпочтение плотным тканям . Если вы выбираете тонкие рубашки или блузки, заботьтесь о том, чтобы на них не было защелок – любые неаккуратности мгновенно обесценивают ваш стиль.

. Если вы выбираете тонкие рубашки или блузки, заботьтесь о том, чтобы на них не было защелок – любые неаккуратности мгновенно обесценивают ваш стиль. 5. Аксессуары лучше подбирать в тон образа – тотал-луки прекрасно вписываются в стиль Old Money. Жемчужные украшения, ободки и атласные резинки для волос помогут создать стильный акцент.

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