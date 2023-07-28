Четыре года в листе ожидания: британский паб оказался самым недоступным рестораном в мире

Попасть в бристольский паб под названием The Bank Tavern оказалось трудней всего.

Скромный паб в Англии был назван самым труднодоступным рестораном в мире. Чтобы получить тут столик, нужно прождать четыре года. Об этом пишет NYpost.

Согласно исследованию, проведенному провайдером бизнес-платежей Dojo, паб The Bank Tavern расположенный в Бристоле, в двух с половиной часах езды от Лондона, в настоящее время имеет потрясающий список ожидания на четыре года.

В обычное время паб доступен, а вот, чтобы заказать столик на воскресное жаркое, придется прождать четыре года.

Этот бристольский паб славится жарким из говяжьей вырезки 30-дневной выдержки, свиной грудинкой, приготовленной на медленном огне, бараньей ногой, запеченной в меду и розмарине, и овощным хлебом из чечевицы. Также к мясу подают салат с капустой и яблоками. Конечно тут подают фирменную подливку по домашнему рецепту и йоркширские пудинги.

Одно из воскресных блюд, которое подается в пабе Фото: tripadvisor

На десерт предлагают сразу три блюда на выбор: торт Павлова с клубникой и белым шоколадом, пирог с лимончелло и панакоту с малиновым йогуртом.

Обед из трех блюд будет стоить 35 или 56 долларов на двоих.

На веб-сайте паба клиентов предупреждают, что бронирование воскресных ужинов закрыто "в обозримом будущем". Сам паб славится давней историей, он существует с 1800-го года.

В 2019 году домашняя подливка в пабе и гигантские йоркширские пудинги были названы лучшими в Британии по версии Observer Food Monthly Awards.

Между тем, второй самый недоступный ресторан, где очереди на столик придется ждать год, находится в Нью-Йорке. Это Damon Baehrel.

Ресторан, названный в честь шефа Деймона Бэрела предлагает меню, вдохновленное кухней Native Harvest, ужин рассчитан на пять с лишним часов и стоит 525 долларов на человека.

На третьем месте находится ресторан "Ла-Месита-де-Альманса" в Аргентине. Там столик придется ждать полгода.

Напомним, ранее Фокус писал о самом недоступном и таинственном частном клубе "Освальдс" в Лондоне, куда ходят члены королевской семьи и знаменитости вроде Мадонны и Дэвида Бекхэма.