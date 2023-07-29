29 июля 2023 года: Финогеев день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя мыть окна и ходить к гадалкам.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Афиногена и 10 его учеников. Они пострадали в гонениях за христианами в Севастии. Когда-то до правителя дошли слухи, что кто-то проповедует христианство, и он приказал отыскать их. Это был епископ Афиноген, живший в маленьком монастыре вместе с десятью своими учениками. Их задержали, долго пытали, а затем обезглавили.

Также 29 июля в Украине празднуют День Сил специальных операций ВСУ.

Что нельзя делать 29 июля:

мыть окна;

ходить к гадалкам;

ругаться;

отказывать в помощи.

Народные приметы и поверья:

густой туман показывает – осенью ждите много грибов;

посевы начали есть полевые мыши — зима будет затяжной и холодной;

у моркови поникла ботва — скоро начнется дождь;

роса на траве до обеда — к жаре.

День ангела празднуют:

Валентин, Евгений, Павел, Мануил, Юлий.

Родились в этот день:

1817 год — Иван Айвазовский, украинский живописец-маринист армянского происхождения;

1865 год — Андрей Шептицкий, украинский церковный деятель, меценат, глава УГКЦ, митрополит;

1945 год — Мирча Луческу, румынский футболист и футбольный тренер.

1984 год — Анна Бессонова, украинская спортсменка (художественная гимнастика), абсолютная чемпионка мира (2007).

Также в этот день:

1836 год — торжественное открытие в Париже Триумфальной арки;

1957 год — основывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

1994 год — парламент Украины приостановил приватизацию в республике;

2022 год — на Земле зафиксировали кратчайший день в истории планеты – полный оборот вокруг своей оси занял у планеты на 1,59 миллисекунды меньше обычного, причиной явления может быть колебание Чандлера – изменение вращения Земли вокруг своей оси.