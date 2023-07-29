29 июля 2023 года: Финогеев день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя мыть окна и ходить к гадалкам.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Афиногена и 10 его учеников. Они пострадали в гонениях за христианами в Севастии. Когда-то до правителя дошли слухи, что кто-то проповедует христианство, и он приказал отыскать их. Это был епископ Афиноген, живший в маленьком монастыре вместе с десятью своими учениками. Их задержали, долго пытали, а затем обезглавили.
Также 29 июля в Украине празднуют День Сил специальных операций ВСУ.
Что нельзя делать 29 июля:
- мыть окна;
- ходить к гадалкам;
- ругаться;
- отказывать в помощи.
Народные приметы и поверья:
- густой туман показывает – осенью ждите много грибов;
- посевы начали есть полевые мыши — зима будет затяжной и холодной;
- у моркови поникла ботва — скоро начнется дождь;
- роса на траве до обеда — к жаре.
День ангела празднуют:
Валентин, Евгений, Павел, Мануил, Юлий.
Родились в этот день:
1817 год — Иван Айвазовский, украинский живописец-маринист армянского происхождения;
1865 год — Андрей Шептицкий, украинский церковный деятель, меценат, глава УГКЦ, митрополит;
1945 год — Мирча Луческу, румынский футболист и футбольный тренер.
1984 год — Анна Бессонова, украинская спортсменка (художественная гимнастика), абсолютная чемпионка мира (2007).
Также в этот день:
1836 год — торжественное открытие в Париже Триумфальной арки;
1957 год — основывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);
1994 год — парламент Украины приостановил приватизацию в республике;
2022 год — на Земле зафиксировали кратчайший день в истории планеты – полный оборот вокруг своей оси занял у планеты на 1,59 миллисекунды меньше обычного, причиной явления может быть колебание Чандлера – изменение вращения Земли вокруг своей оси.