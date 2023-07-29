"Это видно каждому": новые детали романа Брэда Питта и Инес де Рамон

Несмотря на то, что в последнее время актер часто находился в Европе, он находил время для возлюбленной.

Стали известны свежие подробности нового романа голливудского актера Брэда Питта. Об этом пишет People.

Бывший муж Анджелины Джоли и его девушка Инес де Рамон "наслаждаются летней любовью". Звезда "Бойцовского клуба" и дизайнер ювелирных изделий "очень сильны", сообщил источник.

"У них все прекрасно", — рассказывает инсайдер, близкий к звездной паре.

Питт, который недавно снимал фильм о Формуле-1 в Европе, успел много раз увидеться с де Рамон, несмотря на расстояние между ними.

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Брэд Питт Фото: Getty

"Этим летом они проводили вместе много времени, потому что они действительно наслаждались компанией друг друга и очень любят друг друга", — сказал инсайдер.

"Это видно каждому, кто видит их вместе", — добавил он.

30-летняя Инес Де Рамон также была в замке Мираваль 59-летнего актера, несмотря на длительную судебную тяжбу между ним и его бывшей женой Анджелиной Джоли за французское имущество.

"Он все еще имеет резиденцию в Château Miraval и проводит много времени там и в других местах Европы", — добавил источник.

Поместье Château Miraval Фото: Getty Images

Питта и де Рамон впервые заметили вместе в ноябре 2022 года на концерте Боно. Это произошло через несколько месяцев после того, как она и актер Пол Уэсли развелись.

Пол Уэсли и Инес де Рамон Фото: Getty

Напомним, Брэд Питт без Инес де Рамон посетил Уимблдон в Лондоне.

Также Фокус писал о разрешении конфликта Брэда Питта и Анджелины Джоли относительно их винодельни во Франции.