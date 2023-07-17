Помолодевший Брэд Питт появился на Уимблдоне (фото)

Голливудский актер и английский режиссер Гай Ричи вместе болели за своих фаворитов во время теннисного матча.

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59-летний американский актер Брэд Питт был замечен на трибунах Уимблдонского турнира в Лондоне в воскресенье, 16 июля 2023 года. Об этом пишет CNN.

Голливудский актер был среди многих знаменитостей и членов королевских семей, которые посетили эпический мужской финал теннисного турнира.

Бывший муж Анджелины Джоли был на центральном корте, чтобы наблюдать, как Новак Джокович и Карлос Алькарас играют в захватывающем пятисетовом матче. Спустя почти пять часов Алькарас победил и выиграл свой первый титул на Уимблдоне.

Питт сидел в компании режиссера и бывшего мужа Мадонны Гая Ричи. Звездные гости вместе болели за своих фаворитов. В частности, актер Хью Джекман и его жена также были замечены на трибунах матча.

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Брэд Питт и Гай Ричи Фото: Getty Images

59-летний Брэд Питт снова удивил своим помолодевшим видом. Актер появился на трибунах теннисного матча в футболке-поло небесного оттенка и темных очках-авиаторах. Он демонстрировал свое массивное кольцо, когда подносил руки к лицу.

Брэд Питт Фото: Getty Images

Напомним, 59-летний Брэд Питт удивил помолодевшим видом на съемках рекламы.

Также Фокус писал о новых деталях скандального развода Брэда Питта и Анджелины Джоли.