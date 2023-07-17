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Стиль життя

Помолоділий Бред Пітт зʼявився на Вімблдоні (фото)

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Фото: Getty Images | Бред Пітт

Голлівудський актор та англійський режисер Гай Річі разом вболівали за своїх фаворитів під час тенісного матчу.

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59-річний американський актор Бред Пітт був помічений на трибунах Вімблдонського турніру у Лондоні в неділю, 16 липня 2023. Про це пише CNN.

Голлівудський актор був серед багатьох знаменитостей і членів королівських родин, які відвідали епічний чоловічий фінал тенісного турніру.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі був на центральному корті, щоб спостерігати, як Новак Джокович і Карлос Алькарас грають у захопливому п’ятисетовому матчі. Через майже п'ять годин Алькарас переміг і виграв свій перший титул на Вімблдоні.

Пітт сидів у компанії режисера та колишнього чоловіка Мадонни Гая Річі. Зіркові гості разом вболівали за своїх фаворитів. Зокрема актор Г’ю Джекман і його дружина також були помічені на трибунах матчу.

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Бред Пітт та Гай Річі Fullscreen
Бред Пітт та Гай Річі
Фото: Getty Images

59-річний Бред Пітт знову здивував своїм помолоділим виглядом. Актор зʼявився на трибунах тенісного матчу у футболці-поло небесного відтінку та темних окулярах-авіаторах. Він демонстрував свою масивну каблучку, коли підносив руки до обличчя.

Бред Пітт Fullscreen
Бред Пітт
Фото: Getty Images

Нагадаємо, 59-річний Бред Пітт здивував помолоділим виглядом на зйомках реклами.

Також Фокус писав про нові деталі скандального розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.