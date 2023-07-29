Меган Маркл поссорилась с Дэвидом и Викторией Бэкхем

Близкая дружба Бекхэмов, принца Гарри и Меган Маркл закончилась после того, как Дэвида и Викторию обвинили в "сливе информации".

Еще недавно принца Гарри, его жену Меган Маркл, а также чету Бекхэмов можно было назвать близкими друзьями. Виктория и Дэвид даже были на свадьбе принца и бывшей актрисы. Но дружба закончилась, а Бекхэмы остались, как сообщается, "в ярости". Ведь их обвинили в том, что они слили информацию таблоидам. Об этом пишет Daily Mail.

Много лет назад, когда она была актрисой, Меган Маркл часто писала в своем блоге The Tig о группе, которую она называла своими "самыми близкими друзьями". Некоторые были родственными душами, другие были знаменитостями, которых она встретила на мероприятиях и вечеринках шоу-бизнеса. Постепенно этот круг друзей расширился за счет дизайнеров одежды, светских львиц и участников благотворительных кампаний.

Меган Маркл с друзьями за обедом Фото: The Tig

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Среди них были Дэвид и Виктория Бекхэм, которые были гостями на ее свадьбе с принцем Гарри в Виндзоре в 2018 году. Однако их дружба закончилась. Меган и Гарри даже не пригласили на свадьбу старшего сына Бекхэмов, Бруклина с Николой Пельтц в апреле прошлого года.

К тому же герцоги Сассекские не приняли участие ни на одном крупном светском событии этого лета.

Журналисты таблоидов шутят, что Бекхэмы были "Markled", то есть оказались среди тех, с кем Меган дружила, а потом вычеркнула из жизни.

Бекхэмы на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Наиболее известным "Markled", или "помеченным", стал ее отец, Томас Маркл, с которым она не общается с 2018 года, несмотря на то, что он перенес инфаркт и тяжело болеет.

Также она перестала общаться со своей лучшей подругой детства Нинаки Придди после того, как они, как сообщается, поссорились из-за обращения Меган с ее первым мужем Тревором Энгельсоном.

Даже стилист Джессика Малруни, бывшая "Лучшая подруга Меган навсегда", чьи дети были пажами и подружками невесты на свадьбе Сассексов, отошла на второй план.

В случае с Бекхэмами было подозрение, что пара, возможно, слила истории о принце Гарри и его жене таблоидам. Обвинение, как сообщили The Mail on Sunday, привело Дэвида в "абсолютную ярость".

Источник, близкий к Бекхэмам, сказал: "Дэвид и Виктория были на свадьбе Меган и Гарри и оказали Меган большую поддержку, она Меган приехала в Великобританию".

Пары сблизились, потому что Иззи Мэй, директор по коммуникациям Дэвида Бекхэма, дружила с Маркусом Андерсоном, директором по членству в частном клубе Soho House, который помогал Меган тайно встречаться с Гарри.

Но обвинения, о которых The Mail on Sunday сообщили во время напряженного телефонного разговора, разрушили дружбу Бекхэмов. Источник добавил: "Примирение маловероятно".

Теперь, живя в Монтесито, Калифорния, она стала близка с соседкой, косметическим магнатом Викторией Джексон, которая продвигала бренды косметики Дженнифер Лопес и Синди Кроуфорд.

Еще одним новым членом круга Меган Маркл стала парикмахер Аманда Леоне, чей салон в торговом центре в Монтесито обслуживает еще одну новую подружку Меган, телеведущую Эллен Дедженерес.

Меган Маркл в гостях у Эллен Дедженерес Фото: Скриншот

Герцогиня Сассекская также сблизилась с влиятельным голливудским агентом Ари Эмануэлем, главой William Morris Endeavour, с которым Меган подписала контракт в апреле.

Он женат на дизайнере Саре Стаудингер, чей розовый льняной короткий костюм Меган надела на баскетбольный матч "Лос-Анджелес Лейкерс".

Также новыми членами ближнего круга Меган является фотограф Мисан Гарриман, а также Сара Рафферти и Эбигейл Спенсер, ее партнерши по сериалу "Форс-мажоры".

А вот еще одна знаменитая пара, певица Кэти Перри и ее жених, актер Орландо Блум, перестали общаться с Гарри и его женой, также как Джордж и Амаль Клуни.

Ходят слухи, что Джорджа Клуни однажды спросили, откуда он знает Меган. Он ответил: "Я ее не знаю".

Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри Фото: Getty Images

С Мэрайей Кэри Меган перестала общаться, когда так назвала ее "дивой", а Кортни Кокс обиделась на Гарри, когда он в своих мемуарах "Запасной" написал, что якобы употреблял галлюциногенные грибы в ее доме.

Политические устремления Меган долгое время были поводом для сплетен. Источники в Вашингтоне сообщили, что Меган и Гарри тщетно пытались добраться домой с похорон королевы на самолете Air Force One, на котором летают президент США и первая леди.

Но чета Байденов ясно дала понять, что принц Гарри и его жена вместе с ними домой не полетят. Также Джилл Байден не будет на "Играх непокоренных", хотя она посещала их ранее.