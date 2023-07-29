Жена Кевина Костнера переехала из его особняка в домик для прислуги

Скандальный развод актера Кевина Костнера и его жены Кристин Баумгартнер продолжается. И она, наконец, съехала из его особняка за 145 миллионов долларов. Но недалеко.

Кристин Баумгартнер, уже почти бывшая жена Кевина Костнера, уступила его требованиям и съехала из его роскошного калифорнийского особняка за 145 миллионов долларов. Но уехала она недалеко. Кристин переместилась в домик для прислуги на территории имения. Об этом пишет Daily Mail.

После ее переезда из семейного дома, который 68-летний актер приобрел еще до брака. 49-летняя Кристин остановилась в небольшом доме на территории имения, который ранее использовался в качестве помещения для персонала.

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"Это временное решение. Она все еще ищет другой дом. Она остается в этом районе, чтобы не мешать жизни детей. Осенью они вернутся в школу со своими друзьями", — рассказал инсайдер.

Он отметил, что Кристин не хочет травмировать общих с Кевином Костнером детей, которых у них трое: дочь Грейс, 13 лет и сыновья Хейс, 14 лет, и Кейден, 16 лет.

Ранее в соцсетях появились фото вещей Кристин, которые грузчики выносили из дома Кевина Костнера и клали на землю.

Баумгартнер, которая подала на развод со звездой "Йеллоустона" в мае, жалуется, что изо всех сил пытается найти подходящий дом в том же районе Санта-Барбары, где живет уже почти бывший супруг.

С того момента, как было объявлено о том, что пара разводится, расставание сопровождают скандалы.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Кевина утверждал, что его бывшая отказалась покинуть особняк, несмотря на то, что он дал ей 1,45 миллиона долларов на новое место жительства, а Кристин настаивала, что бывший муж хочет оставить их детей "без крыши над головой" и буквально выгоняет ее из дома.

"Он хочет ее унизить. Дело не в доме, а в том, чтобы превратить жизнь Кристины в сущий ад из-за развода. Кристина сказала, что не удивится, если Кевин выведет ее из дома в сопровождении полиции", — рассказал друг Баумгартнер, отметив, что она хотела расстаться мирно и не травмировать детей, но Кевин Костнер сделал все по-своему.

Ранее Баумгартнер поделилась новыми юридическими документами, в которых она будет показывать фотографии того, что она хочет забрать из особняка бывшего мужа адвокатам Кевина.

Там было указано, что Баумгартнер арендовала складское помещение в городе для хранения столового серебра, кастрюль и сковородок, велосипеда Peloton, семейных реликвий, одежды и личных вещей.

На прошлой неделе судья постановил, что она должна посоветоваться с Кевином, прежде чем забрать какое-либо имущество из поместья. Ей запретили брать с собой предметы искусства, мебель, мебель или бытовую технику без его явного согласия.

Также было заявлено, что ей будет запрещено вывозить из особняка какое-либо имущество, кроме одежды, туалетных принадлежностей, сумок и украшений.

Это произошло после того, как он обвинил ее в ограблении дома, в котором они ранее жили, заявив, что она забрала велотренажер, соковыжималку и миски для собаки.

Напомним, на фоне скандального развода, Кевин Костнер уехал с детьми на курорт в Аспене, где у него есть роскошное имение в горах.