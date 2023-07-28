Кевин Костнер на фоне скандального развода уехал с детьми на курорт в Аспене

Пока бывшая жена Кевина Костнера проводит время на Гавайях с новым парнем, сам актер укатил в горы вместе с детьми.

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Развод Кевина Костнера и Кристин Баумгартнер продолжается. И обещает стать одним из самых скандальных звездных расставаний этого лета. Бывшие супруги рассорились и уехали в отпуск, каждый, на свой курорт и подальше друг от друга. Об этом пишет NYpost.

Кристин Баумгартнер подала на развод 1 мая после 18 лет брака. То, что было потом, стало безобразным судебным разбирательством. Кевин потребовал, чтобы Кристин съехала из их семейного поместья, стоимостью 145 миллионов долларов.

Кристин отказалась, заявив, что актер хочет оставить без крова троих ее детей.

Кевин Костнер с детьми

"Он хочет оставить наших детей бездомными. Хочет выгнать их из дома, где они прожили всю свою жизнь. Но на это у него нет никаких правовых оснований", – заявила Кристин.

Актер в свою очередь заявил, что не выгоняет из дома своих троих детей от Кристин. А только хочет, чтобы уехала она.

"Мы с Кристин будем делить равную физическую опеку над нашими детьми. Это означает, что они будут находиться в своем доме, в своих спальнях, со своей одеждой, книгами и вещами в течение всего времени, пока они находятся под моей опекой, и в любое дополнительное время, которое они захотят быть там. Наши дети – подростки, и они могут жить то у меня, то у Кристин, как только она найдет новое место жительства. И дети не имеют никакого отношения к моей просьбе. Я только прошу, чтобы Кристин освободила мой дом", — заявил Костнер, отметив, что она должна была уехать до начала июля.

Говоря о бывшей жене Кевин Костнер был холоден и дал понять, что больше не хочет ее видеть.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Состояние Кевина Костнера в настоящее время составляет 250 миллионов долларов, а по условиям брачного контракта, подписанного в 2004 году, в случае развода Кристин Баумгартнер должна покинуть дом актера, который он приобрел еще до их свадьбы.

Кевин Костнер уже пожаловался, что она списала с его счета почти 100 тысяч долларов, а также пыталась увезти из дома не только свое имущество, но и то, что было нажито в браке. Речь идет о подстилке и мисках для собак, пляжном зонтике, соковыжималке и велотренажере.

Сейчас Кристин Баумгартнер отдыхает на Гавайях, а Кевин Костнер с детьми уехал на знаменитый горнолыжный курорт в Аспене, где у него есть имение.

68-летнюю звезду Йеллоустона видели с детьми от Кристин: сыновьями Кейденом, 16 лет, и Хейсом, 14 лет, и дочерью Грейс, 13 лет. Ранее они были вместе с матерью, а теперь приехали к отцу.

Все они поселились в имении отца с 12-ю спальнями, которое он сдавал в аренду за 36 тысяч долларов в месяц.

Дети Костнера, казалось, были в хорошем настроении, несмотря на драму, которая разворачивается вокруг развода их родителей.

В судебных документах, полученных СМИ на прошлой неделе, Костнер попросил, чтобы его бывшая, 49 лет, скинулась на оплату его судебных издержек в размере 100 000 долларов. Баумгартнер попросила суд отклонить эту просьбу, заявив, что актер не получил бы такой счет, если бы не требовал ее настолько быстро покинуть их дом.

Напомним, ранее стало известно, что Кристин Баумгартнер уехала на Гавайи вместе с близким другом своего бывшего мужа. Джош Коннор недавно развелся и составил Кристин компанию.