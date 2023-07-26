Бывшая жена Кевина Костнера отдыхает на Гавайях с его близким другом (фото)

Источники сообщают, что между дуэтом нет романтических отношений.

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49-летняя бывшая жена Кевина Костнера Кристин Баумгартнер проводит отпуск на Гавайях. Девушку заметили в компании Джоша Коннора, который является близкими другом Костнера. Об этом пишет PageSix.

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Баумгартнер проводит время с Коннором и тремя детьми, которых она делит с Костнером, на курорте Four Seasons. Бывший дизайнер сумок продемонстрировала свою фигуру в красочном бикини в разноцветные полоски. Позже она накинула пляжное платье горчичного цвета.

Коннор — разведенный финансист и бизнесмен из Калифорнии, который долгое время дружил с 68-летним Кевином и Кристин. Известно, что он живет недалеко от их особняка в Санта-Барбаре в Карпинтерии, штат Калифорния.

Несмотря на то, что пользователи социальных сетей уже успели приписать паре роман, источники сообщают, что у жена звезды "Йеллоустоуна" и бизнесмена "абсолютно нет романтических отношений".

Мама троих детей выглядела жизнерадостной, несмотря на продолжающийся скандальный развод, хотя, возможно, Кристин в хорошем настроении, поскольку ей теперь Костнер будет выплачивать почти 130 000 долларов в месяц в качестве алиментов.

Напомним, Кристин Баумгартнер подала на развод после 18 лет брака и 24 лет отношений, сославшись на "непримиримые разногласия".

Инсайдеры рассказывали, что Кристин устала от постоянного отсутствия Кевина Костнера, который снимается в хитовом сериале "Йеллоустоун". Он обещал чаще бывать дома, но, в итоге, начал еще один проект.

Костнер был, как сообщается, "ошеломлен", узнав, что жена хочет с ним развестись, поскольку он любит и Кристин и детей.Также Фокус писал о желании актера отомстить своей бывшей возлюбленной за развод.