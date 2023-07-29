Стало известно, почему дизайнеры свадебного платья принцессы Дианы остались недовольны своим творением

Свадебное платье принцессы Дианы остается одним из самых знаменитых нарядов в мире.

Когда в 1981 году принцесса Диана вошла в собор Святого Павла, чтобы выйти замуж за принца Чарльза, миллионы людей следили за этим сказочным зрелищем. Но, как оказалось, дизайнер Элизабет Эмануэль, создавшая наряд, была "в ужасе" когда увидела его на экране телевизора. Об этом пишет Daily Mail.

Платье принцессы Дианы вызвало трепет у миллионов людей по всему миру и вдохновило целое поколение будущих невест.

Но дизайнер культового наряда чувствовала себя совсем по-другому. На самом деле она потеряла дар речи и "почувствовала слабость", когда увидела платье в день свадьбы.

Дизайнеры Элизабет и Дэвид Эмануэль создали платье Дианы из шелковой тафты цвета слоновой кости со старинным кружевом.

Свадебное платье принцессы Дианы Фото: Getty Images

На подготовку платья ушли месяцы, а дизайн держался в строжайшем секрете до дня свадьбы 29 июля 1981 года.

Но когда Элизабет и Дэвид смотрели по телевизору, как 20-летняя Диана идет к собору Святого Павла, Элизабет сказала, что была "в ужасе".

Платье было помятым после долгой поездки в карете.

Свадебное платье принцессы Дианы Фото: Getty Images

Выступая перед ITV во время королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл еще в 2018 году, Элизабет сказала: "Мы знали, что ткань немного помнется, но когда я увидела, как она прибыла в собор Святого Павла, и мы все этим складки, я действительно почувствовала слабость. Я была в ужасе, потому что, но все было помятым, намного более мятым, чем мы предполагали".

Сообщалось, что платье в то время стоило около 9000 фунтов стерлингов, для его пошива использовалось шесть различных материалов.

Дизайнеры использовали 25 м шелковой тафты, 100 м тюлевого кринолина и 150 м сетки для фаты. Также был прикреплен длинный 25-футовый шлейф из вышитого вручную шелка.

Чтобы не испортить наряд перед королевской свадьбой, для репетиций использовался другой наряд.

На случай чрезвычайной ситуации дизайнеры создали запасное платье.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза

После церемонии Диана лично позвонила дизайнерам, чтобы поблагодарить их за работу над нарядом.

"После торжественных фото они пошли на свадебный завтрак, а я вернулся в свою студию в Мейфэр. Там были все дамы из моей мастерской, так что мы выпили по бокалу шампанского. У нас была небольшая вечеринка, и когда я уже хотел уходить, зазвонил телефон. Это была Диана! Она сказала: "Я просто хотела сказать вам большое спасибо за платье. Я люблю его. Принцу Чарльзу понравилось. Всей семье понравилось", — вспоминал Дэвид.

Впрочем, измятая юбка не была единственной катастрофой, приключившейся с платьем Дианы. Ее визажистка Барбара Дейли пролила на него духи Houbigant Paris Quelques Fleurs, оставив пятно.

Несмотря на попытки удалить его, пятно осталось. Так что Диане пришлось приподнимать юбку за испачканное место, чтобы скрыть пятно.

Она делала вид, будто она просто пытается не наступить на длинный подол.

Напомним, ранее Фокус писал о свадьбе Дианы и принца Чарльза. Потрясающая церемония прошла с небывалым размахом.