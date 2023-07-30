30 июля 2023 года: Маринин день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя тяжело работать и ругать детей.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память великомученицы Марины. Марина или Маргарита была римской девственницей-христианкой. В юности Марина приняла крещение и решила посвятить свою жизнь служению Господу. Она обладала необычайной красотой, из-за чего на ней хотел жениться римский префект Оливий, но девушка отказалась. Разгневанный мер потянул Марину в суд, где она не стала поклоняться языческим богам, за что ее приговорили к смертной казни.

Что нельзя делать 30 июля:

тяжело работать;

ругать детей;

смотреть на молнию;

разжигать костер.

Народные приметы и поверья:

гроза — будет дождливая осень и снежная зима;

до обеда жарко, а после холодеет — завтра будет солнечно;

на небе белые облака и дождь — погода изменится;

вспышки молний означают, что хорошо уродят орехи.

День ангела празднуют:

Леонид, Петр, Вероника, Марина, Маргарита.

Родились в этот день:

1863 — Генри Форд, американский промышленник, основатель корпорации Ford;

1947 — Арнольд Шварценеггер, американский киноактер и государственный деятель австрийского происхождения.

Также в этот день:

1502 год — Христофор Колумб впервые встречает представителей народа майя;

1793 год — в Канаде начинается строительство Йорка (теперь Торонто);

1895 год — во Львове открывают музей Научного Общества имени Т.Шевченко;

1920 год — создают Украинскую Военную Организацию под руководством Евгения Коновальца;

1984 год — на телеканале NBC начинается показ сериала "Санта-Барбара";

2016 год – американский парашютист Люк Айкинс успешно совершает первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.