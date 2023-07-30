Отпуск почти на $65 тысяч: Марго Робби оплатила 14 близким друзьям люксовый отдых (фото)

Отдых включал спа-процедуры, котельный фургон и личного шеф-повара в эксклюзивном загородном месте.

Австралийская актриса Марго Робби наконец-то получила заслуженный отпуск после нескольких месяцев активного продвижения ее последнего проекта — фильма "Барби". Знаменитость отправилась отдыхать в компании своих 14 друзей, оплатив им всем проживание в роскошной хижине в Soho Farmhouse в Оксфордшире.

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33-летняя актриса потратила 64 тысячи долларов, чтобы обеспечить себе и близким качественный отдых в популярном среди знаменитой месте.

Марго, чье состояние оценивается в 38,5 миллионов долларов, угостила своих приятелей личным шеф-поваром, который готовил на гриле, роскошными спа-процедурами, коктейль-фургоном с выпивкой, джакузи и развлечениями на территории, включая стрельбу по голубям, езду на велосипеде и просекко-понг. Вместе с Марго был ее супруг, 33-летний британский кинопродюсер Том Акерли.

Марго Робби Фото: Getty

Источник сказал: "Несмотря на то, что Марго сейчас самая горячая актриса на планете, она невероятно приземленная и не любит ничего больше, чем проводить время со своими лучшими друзьями. Она знает сплоченную толпу по работе и своему мужу, и она чувствует, что может быть самой собой рядом с ними и действительно распускать волосы. Она более чем счастлива поделиться своим богатством с людьми, которых любит, и она действительно щедра".

Во время первых выходных фильм "Барби" с Марго Робби в главной роли собрал впечатляющие 360 миллионов долларов. Комедийный фильм, основанный на одноименной игрушке от Mattel, превзошел свою первоначальную оценку в 155 миллионов долларов, а его общая сумма на внутреннем рынке выросла до 162 миллионов долларов после премьеры 21 июля.

Инсайдеры Deadline предсказывают, что "Барби" может пересечь отметку в миллиард долларов во всем мире. Фильм получил похвалу за актерский состав, сюжетную линию и феминистские темы. "Барби" также является самым большим дебютом для фильма, снятого женщиной (Грета Гервиг), обогнав блокбастер Анны Боден и Райана Флека "Капитан Марвел" 2019 года (153 миллиона долларов), сообщает Variety.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби выплатила ипотеку мамы, когда стала успешной.