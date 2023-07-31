Дэвид был в ярости: новые подробности ссоры между Бекхэмами и Меган Маркл

Принц Гарри и его жена дружили с Викторией и Дэвидом Бекхэм, но дружба кончилась после лживых обвинений.

Дэвид и Виктория Бекхэм были хорошими приятелями с принцем Гарри и королевской семьей в общем, еще до его свадьбы с Меган Маркл. Они присутствовали на королевских свадьбах и важных мероприятиях. И когда Меган стала членом королевской семьи, они ее поддерживали после переезда в Великобританию из США. Но теперь дружбе конец. Об этом пишет NYpost.

Причем эти отношения закончились самым скандальным образом.

По словам анонимного инсайдера, недавно между Дэвидом Бекхэмом и принцем Гарри произошел телефонный разговор, после которого футболист был "в ярости".

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Instagram davidbeckham

Ведь его обвинили в том, что "слил" некую информацию о герцогах Сассекских таблоидам.

Источник сообщил в минувшее воскресенье, что Дэвид "абсолютно чертовски разъярен" после обвинений, якобы прозвучавших во время напряженного телефонного разговора между парами.

"Помириться сейчас маловероятно", — заявил инсайдер. Впрочем, ни одна из сторон пока не дала комментарии.

Дэвид и Виктория на свадьбах принцев Уильяма и Гарри

Впрочем, у Меган Маркл еще остается немало влиятельных друзей, которых она завела после того, как вышла замуж за принца Гарри, переехала в США и поселилась в Монтесито.

Меган Маркл подружилась с Викторией Джексон, косметическим магнатом и своей соседкой: имение Джексон и ее семьи расположено рядом с домом герцогов Сассекских.

"Виктория — динамичная сила. Она построила бизнес, но также преодолела невзгоды в личной жизни. Она и Меган связаны на многих уровнях. Они очень близки, они обожают друг друга", — заявил инсайдер.

Ходят слухи, что бывшая актриса "Форс-мажоров" дружит со стилистом по прическам Амандой Леоне, а также с голливудским магнатом Ари Эмануэлем, генеральным директором William Morris Endeavour, и его женой, модельером Сарой Стаудингер.

"Ари и его жена входят в новую группу дружбы Меган. У Меган есть сплоченный круг друзей, которые очень ее защищают", — заявил источник из Калифорнии.

Эксклюзивный внутренний круг Сассексов был назван "Montecito Mafia" одним голливудским агентом. И в него, по слухам, входят Опра Уинфри, Гейл Кинг, фотограф Мисан Гарриман и бывшие коллеги Меган по "Форс-мажорам" Сара Рафферти и Эбигейл Спенсер.

Известная активистка Глория Стайнем также стала близкой подругой герцогини, вручив Меган премию Women of Vision всего за несколько часов до того, как пара была вовлечена в предполагаемую "почти катастрофическую" автомобильную погоню в мае.

Меган Маркл и принц Гарри на вручении премии Фото: Getty Images

А вот еще одни звездные соседи Гарри и Меган в Монтесито, поп-звезда Кэти Перри, которая выступала на коронации короля Чарльза, и ее муж, актер Орландо Блум, похоже, со скандальной парой не дружат. Хоть они и общались ранее.

Источник сообщил, что Перри "много путешествовала", из-за чего "трудно поддерживать близкую дружбу".

"Кэти выступала на коронационном концерте короля Чарльза, так что, возможно, она приняла чью-то сторону?" — заявил инсайдер из Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее Фокус писал о ссоре Меган Маркл с Бекхэмами. А также о том, как герцогиня Сассекская перестает общаться с теми, кто больше ей не нужен. Так, в "черный список" попал даже ее собственный отец.

А звезда реалити-шоу Милли Макинтош, с которой Меган тесно общалась в прошлом, рассказала, как герцогиня вычеркивает людей из своей жизни. По словам Милли, Меган просто прекратила всякое общение без объяснений.