Лили-Роуз Депп в ультракоротких шортах была замечена в объятиях возлюбленной (фото)

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради демонстрирует свой подтянутый пресс во время обеденного свидания с подругой.

Американскую актрису и модель Лили-Роуз Депп заметили во время обеденного свидания в Crossroads в Лос-Анджелесе с девушкой, 25-летней американской певицей Даниэль Бальбуэн, которая выступает под псевдонимом 070 Shake. Об этом пишет Daily Mail.

24-летняя Лили-Роуз Депп выставила напоказ свой подтянутый живот в крошечном синем укороченном топе, который она сочетала с ультракороткими белыми шортами. Звезда сериала "Идол" уложила свои светлые локоны в пучок, добавив пару черных солнцезащитных очков и плетенную сумочку, чтобы завершить образ.

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Ее спутница была одета в красную майку НФЛ в сочетании с мешковатыми черными брюками. Пара шла рука об руку, направляясь в ресторан на субботний обед.

Напомним, в начале мая Лили-Роуз Депп подтвердила свои отношения с 070 Shake. Пара, которая встречается с начала этого года, впервые вызвала слухи об отношениях во время Парижской недели моды в этом году. Хотя в прошлом Лили-Роуз встречалась с известными личностями, она всегда старалась держать свои романы в тайне.

Знаменитый отец Лили, Джонни Депп, одобрил последние отношения дочери. По словам инсайдера, звезда "Пиратов Карибского моря" одобрил 070 Shake. Ранее он не одобрял бывших парней своей дочери.

Ранее Фокус писал, что Лили-Роуз Депп трогательно поздравила свою девушку с днем рождения.