Селена Гомес показала фигуру в розовом бикини во время отдыха на яхте (фото)

Знаменитость продемонстрировала пышное декольте во время прогулки на лодке с друзьями на выходных.

31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес показала свою фигуру в модном бикини. Знаменитость поделилась кадрами со своего отдыха в компании друзей на яхте в Instagram-аккаунте.

Основательница Rare Beauty была в нежно-розовом купальнике-двойке с глубоким вырезом и плавками от бикини в тон от Revel Rey. Она опубликовала серию снимков и видео, на котором ее черные волосы развеваются на ветру, когда она сидит в задней части судна.

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Гомес сочетала купальник с расстегнутым джинсовым комбинезоном и тканевым ремнем с золотой пряжкой. Знаменитость дополнила образ золотой цепочкой и подходящими серьгами-кольцами, а также несколькими кольцами и свежим розовым маникюром.

В прошлые выходные Гомес дала своим 426 миллионам подписчиков взглянуть изнутри на ее звездную вечеринку, устроенную в честь ее 31-летия. К звезде присоединились ее близкие друзья, в том числе Пэрис Хилтон и Кристина Агилера. Для вечеринки Гомес выбрала ярко-красное мини-платье без бретелек Bottega Veneta из коллекции роскошного бренда Spring 2023.

Также Фокус писал, что Селена Гомес продемонстрировала вариант яркого маникюра на лето 2023.