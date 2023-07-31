Настоящая любовь: Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала чувства к Майклу Дугласу

Сейчас 53-летняя актриса и ее супруг отдыхают в Портофино на яхте в компании друзей.

53-летняя Кэтрин Зета-Джонс и 78-летний Майкл Дуглас, как и многие голливудские звезды, отправились в отпуск в Италию. Пару видели на яхте в Портофино. И они обнимались, демонстрируя чувства к друг другу. Об этом пишет Daily Mail.

53-летняя валлийская актриса великолепно выглядела в макси-платье в стиле бохо. Образ она дополнила ожерельем из бисера и крупными золотыми серьгами. А также большими солнцезащитными очками.

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Между тем, Майкл выбрал стандартный образ для отдыха: шорты и футболку с бейсболкой.

К паре присоединились друзья. Все вместе они болтали за коктейлями, наслаждались шведским столом и веселились.

А Кэтрин демонстрировала свои чувства к супругу, обнимая его за плечи и положив голову ему на плечо.

Звезда "Рокового влечения" женат на звезде "Уэнздей", которая моложе его на 25 лет, с 2000 года.

Пара связала себя узами брака в отеле Plaza в Нью-Йорке после того, как они начали встречаться двумя годами ранее. Сейчас дуэт Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс считается одним из самых крепких в Голливуде.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

В 2001 году Кэтрин рассказала Ларри Кингу о том, как начались их отношения. Они познакомились еще в 1996 году на кинофестивале в Довиле.

"Мне сказали, что Майкл Дуглас хочет встретиться со мной. Я немного нервничала, потому что не совсем понимала, зачем ему это надо", — вспоминала актриса.

Дуглас тогда продвигал фильм "Идеальное убийство", а Кэтрин Зета-Джонс приехала на кинофестиваль с картиной "Маска Зорро".

Их друзья Антонио Бандерас и Мелани Гриффит, которые тогда были женаты, представили актеров на частном ужине.

Майкл спросил Кэтрин, может ли он сесть рядом с ней.

Как известно, он сказал ей, что собирается стать отцом ее детей, что ее шокировало, и вскоре после этого послал цветы, чтобы извиниться. Они стали общаться по телефону. И спустя 9 месяцев Кэтрин задалась вопросом: "Почему мы не вместе?".

"Однажды мы посмотрели друг на друга и сказали: "Нам очень весело вместе", — сказала она.

Майкл сделал ей предложение в своем доме в Аспене в канун Нового года 1999 года с бриллиантовым кольцом за 1 миллион долларов.

У Кэтрин и Майкла есть двое детей: сын Дилан, 22 года, и дочь Кэрис, 20 лет. У Майкла также есть сын Кэмерон Дуглас, 43 года, от первого брака с Диандрой Лукер.

Кэтрин Зета-Джонс

Напомним, ранее Кэтрин Зета-Джонс уже показывала фото из отпуска в своих соцсетях. Она запостила снимки в стильном купальнике цвета хаки.