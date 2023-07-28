Кэтрин Зета-Джонс показала стильный купальник с глубоким вырезом (фото)

Знаменитая актриса поделилась с поклонники парой летних фотографий.

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53-летняя британская оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала стильный купальник. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала пару летних снимков.

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Обладательница "Оскара" показала совершенно непринужденный образ. Зета-Джонс позировала на селфи в цельном купальнике цвета хаки. Купальник также имел простой вырез ниже декольте. Звезда "Уэнсдей" дополнила свой летний ансамбль парой круглых солнцезащитных очков и массивной соломенной шляпой.. Ее длинные темные волосы были забраны вверх и спрятаны в большой головной убор, и она предпочла образ без аксессуаров.

Актриса просто подписала свою публикацию "Чао" и добавила в конце смайлик с изображением солнца.

Очевидно, что Зета-Джонс наслаждается заслуженным отдыхом после того, как провела последние пару месяцев, посещая различные мероприятия со своим мужем, актером и продюсером Майклом Дугласом.

В конце мая пара была замечена на Гран-при F1 Monaco. Зета-Джонс снова надела шляпу от солнца, а 78-летний Дуглас выбрал черную бейсболку, рубашку-поло и темно-серые джинсы.

Кэтрин и Майкл познакомились в 1998 году и поженились в 2000 году в отеле Plaza в Нью-Йорке. На сегодняшний день они считаются одной из самых прочных пар Голливуда.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс похудела и пришла на вечеринку в эффектном мини-платье.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин Зета-Джонс души не чает в своих детях и часто выражает свою любовь к ним, публикуя трогательные снимки в соцсетях.